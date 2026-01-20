Žiemos olimpinėse žaidynėse – rekordinis Lietuvos atstovų skaičius

Į Italiją atstovauti Lietuvai vyksta aštuoni biatlonininkai, šeši Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos sportininkai: keturi lygumų slidininkai, du kalnų slidininkai, trys dailiojo čiuožimo atstovai – ledo šokėjų pora ir solistė.
„Lietuva nėra itin palanki šalis žiemos sportui – neturime nei kalnų, nei sudėtingų trasų ar ilgų žiemos sezonų. Nepaisant to, į Italiją išlydime gausiausią mūsų šalies žiemos olimpinę rinktinę istorijoje. Net septyniolika sportininkų atstovaus Lietuvai, savo darbu ir atkaklumu parodydami, kad kryptingas pasirengimas ir profesionalumas leidžia siekti aukščiausių tikslų.
Rinktinėje turime tiek labai patyrusių, jau ne vienose olimpinėse žaidynėse dalyvavusių sportininkų, tiek debiutantų, kuriems ši patirtis bus ne tik naudinga, bet ir motyvuojanti”, – sakė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė, olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė.
Pasibaigus olimpinei atrankai paaiškėjo ir visos mūsų olimpinės rinktinės narių pavardės.
Pirmą kartą į olimpines žaidynes pateko biatlono moterų estafetės komanda, jau antrose olimpinėse žaidynėse iš eilės turėsime ir vyrų estafetės ekipą.
Tai bus rekordinė Lietuvai aštuonių biatlonininkų rinkinė žiemos olimpinėse žaidynėse. Joje bus net penki olimpiniai debiutantai: pirmųjų olimpinių startų sulauks Judita Traubaitė, Lidija Žurauskaitė, Sara Urumova, Maksimas Fominas, Nikita Čigak. Šie sportininkai prisijungs prie olimpinės patirties jau turinčių biatlonininkų: Vytauto Strolios, Karolio Dombrovskio, Natalijos Kočerginos.
Dailiojo čiuožimo šokių ant ledo varžybose Lietuvai atstovaus olimpinio debiuto laukiantis Saulius Ambrulevičius ir jau 2010 m. Vankuverio žiemos olimpinėse žaidynėse olimpinių žaidynių skonį pajutusi Allison Reed, tuo metu atstovavusi Sakartvelui. Pirmą kartą Lietuva turės savo atstovę moterų pavienėse varžybose – ant olimpinio ledo debiutuos Meda Variakojytė.
Lygumų slidinėjimo varžybose mūsų šaliai atstovaus tie patys keturi sportininkai, kurie dalyvavo ir pastarosiose Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse 2022 metais: Tautvydas Strolia, Modestas Vaičiulis, Ieva Dainytė ir Eglė Savickaitė.
Kalnų slidinėjimo varžybose Lietuvai atstovaus jau trečiosiose olimpinėse žaidynėse lenktyniausiantis Andrejus Drukarovas, gyvenantis Bormijuje, kur ir vyks vyrų kalnų slidinėjimo olimpiniai startai. Moterų varžybose mūsų šalies garbę gins olimpinė debiutantė Neringa Stepanauskaitė.
„Liko vos septyniolika dienų iki iškilmingos žiemos olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijos. Tiek sportininkai, tiek LTOK intensyviai ruošiamės. Vidinė atranka dėl kai kurių pozicijų rinktinėje buvo išties intriguojanti iki paskutinės akimirkos. Mūsų delegacijos laukia dideli iššūkiai, susiję su logistika, nes atstumai tarp olimpinių bazių labai dideli. Darome viską, kad sportininkai jaustųsi užtikrinti ir galėtų koncentruotis tik į savo startus“, – pasakojo Lietuvos olimpinės misijos vadovė, LTOK olimpinio sporto direktorė Agnė Vanagienė.
Didžiausiame žiemos sporto renginyje bus šešiolika sporto šakų, 116 rungčių ir 2,9 tūkst. atletų, iš kurių net 47 proc. bus moterys. Tai rekordinis žiemos žaidynėms skaičius.
Žaidynės vyks unikaliose ir labai skirtingose vietovėse, pradedant nuo Dolomitinių, arba Italijos, Alpių, nuo Kortinos d'Ampeco ir Anterselvos iki Val di Fiemės, Livinjo ir Bormijaus, ir kosmopolitiškojo Milano kaip pagrindinės šių olimpinių žaidynių vietovės.
Tai bus trečiosios Italijoje rengiamos žiemos olimpinės žaidynės po 1956 m. Kortinos d'Ampeco ir 2006 m. Turino.
Didelis dėmesys bus skiriamas ir tvarumui. Šios žaidynės nereikalauja didelių infrastruktūros investicijų – 85 proc. varžybų vietų buvo jau egzistuojančios, kitaip tariant, vienuolika iš trylikos jau buvo įrengtos prieš žaidynes.
Lietuvos olimpinė rinktinė Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse
Biatlonas
Vytautas Strolia
Maksimas Fominas
Nikita Čigak
Karolis Dombrovskis
Natalija Kočergina
Judita Traubaitė
Sara Urumova
Lidija Žurauskaitė
Slidinėjimas
Eglė Savickaitė
Ieva Dainytė
Modestas Vaičiulis
Tautvydas Strolia
Kalnų slidinėjimas
Andrejus Drukarovas
Neringa Stepanauskaitė
Dailusis čiuožimas
Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed
Meda Variakojytė
