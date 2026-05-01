Aiškėja Kauno „Žalgirio“ pasiūlymo Jonui Valančiūnui detalės

Krepsinis.net šaltiniai teigia, kad vis dar nuo kontrakto su Nacionaline krepšinio asociacija (NBA) priklausančio krepšininko pirmojo sezono Kauno „Žalgiryje“ alga siektų mažiausiai 2 milijonus eurų.
Apie tai, kad Kauno „Žalgiris“ nori prisivilioti J. Valančiūną, pirmiausiai pranešė portalas 15min.lt. Tačiau, kaip teigiama, ir pats krepšininkas reiškia norą žaisti Kaune.
Kaip skelbta anksčiau, J. Valančiūnas kol kas yra daugiausia mačų NBA sužaidęs Lietuvos krepšininkas. Karjerą baigusio Žydrūno Ilgausko sąskaitoje – 843 rungtynės, šiuo metu Sakramento „Kings“ klubui atstovaujančio Domanto Sabonio – 665.
Naujausi komentarai