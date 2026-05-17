Aiškios visos LKL ketvirtfinalio poros

Dėl pranašumo tarpusavio mačuose klaipėdiečiai aplenkė „Šiaulius“ (17-15) ir turnyrinėje lentelėje užėmė trečiąją vietą. Saulės miesto atstovai priversti tenkintis ketvirtąja pozicija.
Tai reiškia, jog „Neptūno“ ketvirtfinalyje laukia pajūrio derbis – uostamiesčio ekipos varžovais tapo šeštoje vietoje likę „Gargždai“, neseniai pranokę savo varžovus tarpusavio dvikovoje.
Klaipėdiečiai tarp keturių geriausių komandų paskutinį kartą buvo 2020-aisiais, kuomet dėl pandemijos nutrauktą sezoną baigė ketvirtoje vietoje. Gargždiškiai kausis dėl galimybės jau debiutiniame sezone įsitaisyti tarp lygos elito.
„Šiauliai“ ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių susikaus su „Lietkabeliu“, finišavusiu penktoje vietoje. Šeštadienį Dariaus Songailos auklėtiniai nukovė būsimuosius serijos varžovus.
Panevėžiečiai paskutinį sykį be pusfinalio liko prieš dešimtmetį – 2015-2016 m. sezone. Šiaulių klubas sieks į šį etapą sugrįžti po ketverių metų pertraukos.
Kiek anksčiau buvo aišku, jog reguliariojo sezono nugalėtojas Kauno „Žalgiris“ susikaus su sensacingai į atkrintamąsias įšokusia „Jonava Hipocredit“, o Vilniaus „Rytui“ klius Utenos „Juventus“ barjeras.
Klaipėdos „Neptūnas“ paskutiniajame LKL, kurią remia „Betsson“, reguliariojo sezono mače iškovojo didelės reikšmės pergalę.
Gedimino Petrausko kariauna namuose 95:89 (24:27, 29:17, 25:18, 17:27) įveikė „Jonavą Hipocredit“ (9-23) ir užsitikrino trečiąją vietą.
Tarp nugalėtojų nesustabdomas buvo Rihardas Lomažas – jo sąskaitoje 25 taškai (5/8 dvit., 4/4 trit., 3/3 baud.), 4 rezultatyvūs perdavimai ir 32 naudingumo balai.
Jam neblogai talkino Arnas Velička (13 tšk., 7 rez. perd., 21 naud. bal.).
Jonaviečių gretose rezultatyvumu suspindo Olinas Carteris, pelnęs 20 taškų. Tiesa, efektyviausiai žaidė Benjaminas Krikke, prie 17 taškų pridėjęs 6 atkovotus kamuolius ir sukaupęs 24 naudingumo balus.
Pirmajame kėlinyje aikštėje virė rezultatyvi kova. „Jonavos Hipocredit“ krepšininkai startavo kiek agresyviau ir po pirmųjų dešimties minučių, paskutinę sekundę tolimą metimą realizavus Dovydui Buikai, turėjo trapų trijų taškų pranašumą – 27:24.
Antrajame ketvirtyje „Neptūnas“ perėmė iniciatyvą į savo rankas, visų pirma kiek labiau apribodamas oponentų puolimą. Arnas Velička kėlinį užbaigė tiksliu tolimu metimu, o šeimininkai prieš ilgąją pertrauką jau pirmavo devyniais taškais – 53:44.
Trečiasis kėlinys tapo lemiamu lūžiu, kai uostamiesčio ekipa galutinai įtvirtino savo pranašumą. Mindaugo Girdžiūno tritaškis ir gynyboje perimti kamuoliai leido „Neptūnui“ susikrauti solidžią 16 taškų persvarą (72:56). Nors svečiai nenuleido rankų, šeimininkų kontrolė nekėlė abejonių ir rezultatas po trijų kėlinių tą tik patvirtino – 78:62.
Ketvirtajame kėlinyje klaipėdiečiai toliau ramiai kontroliavo rungtynių eigą, išlaikydami saugų atstumą. Po M. Girdžiūno tolimo metimo likus dviem minutėms neatrodė, jog intriga sugrįš (92:77).
Vis tik jonaviečiai pademonstravo, kodėl jiems pavyko įšokti į atkrintamųjų traukinį – per maždaug minutę jų sužaista atkarpa 10:0 vėl kaitino atmosferą (87:92). Negana to, pavyko apsiginti ir sudrebinti priešininkų krepšį dėjimu (89:92). A. Velička pataikė tik vieną baudos metimą, tačiau kitoje aikštės pusėje jonaviečiai prasižengė puolime. Svečiams pavyko perimti kamuolį, bet Donatas Tarolis blokavo jų metimą. Pergalę įtvirtino R. Lomažo baudų metimai.
„Neptūnas“: Rihardas Lomažas 25, Arnas Velička ir Mindaugas Girdžiūnas po 13, Martynas Pacevičius 10, Aurimas Majauskas 9, Donatas Tarolis, Maksas Klanjščekas ir Karlis Šilinis po 6.
„Jonava Hipocredit“: Olinas Carteris 20, Benjaminas Krikke 17, Adomas Sidarevičius 12, Matas Repšys 10, Lukas Kreišmontas 9, Dovydas Buika 7, Thomas Rutherfordas ir Lesley Varneris po 6.
