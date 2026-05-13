Arena bus sausakimša: laukia „Neptūno“ ir „Žalgirio“ akistata

Rungtynės, turėjusios įvykti ketvirtadienį, dėl Eurolygos atkrintamųjų buvo perkeltos į trečiadienį 18.50 val.
11 val. bilietų dar likę VIP ložėje ir sektoriuje už aikštės.
Antradienio vakarą paaiškėjo pirmoji LKL atkrintamųjų pora – iki dviejų pergalių kausis Vilniaus „Rytas“ ir Utenos „Juventus“.
Su šešiolika pergalių ir keturiolika pralaimėjimų „Neptūnas“ turnyrinėje lentelėje yra trečias. Anot portalo basketnews.lt, kad Gedimino Petrausko auklėtiniai išliktų trečioje pozicijoje, jiems reikia laimėti bent vieną mačą iš likusių dviejų – įveikti žalgiriečius arba „Jonavą“. Kitu atveju, reikėtų laukti „Šiaulių“ nesėkmės. Saulės miesto ekipa šiuo metu užima ketvirtąją vietą, o kaimyninis klubas – „Gargždai“ – įsitaisęs šeštoje pozicijoje. Jeigu klaipėdiečiai liktų treti, o „Jonava“ aštunta, neptūniečiams tektų susikauti su „Gargždų“ ekipa.
