2026-05-05 13:01 diena.lt inf.

Klaipėdos „Neptūne“ žaidžiantis Arnas Velička derasi su Belgrado „Partizan“ klubu, praneša portalas krepsinis.net ir Serbijos žiniasklaida.

Arnas Velička ketina žaisti Eurolygoje? / P. Peleckio/BNS nuotr.

Anot krepšinis.net, 26-erių A. Velička dar šį sezoną sulaukė pasiūlymo iš Bolonijos „Virtus“ komandos, tačiau nusprendė jo atsisakyti ir likti uostamiestyje. Krepšininku domėjosi ir Belgrado „Crvena Zvezda“.

Pranešama, kad „Neptūno“ gynėjas jau kurį laiką derasi su Belgrado ekipa, tačiau galutinis susitarimas dar nepasiektas.

Ši sezoną Europos taurėje A. Velička rinko 14,1 taško, 4,3 atkovoto kamuolio, 7,7 rezultatyvaus perdavimo ir 20 naudingumo balų.

Gynėjas Klaipėdos ekipoje žaidžia nuo 2025 metų sezono.

