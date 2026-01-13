„Atleto“ krepšinio centras teisme laimėjo prieš Nacionalinę krepšinio lygą

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose buvo išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovės asociacijos „Atleto krepšinio centras“ ieškinį atsakovei asociacijai „Nacionalinė krepšinio lyga“ dėl sprendimo panaikinimo.
Ieškovė siekė, kad jos krepšinio klubas Kauno rajono „Atletas" dalyvautų antrajame pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio – Nacionalinės krepšinio lygos – 2025/2026 m. čempionate.
2025 m. birželio 17 d. įvyko Nacionalinės krepšinio lygos Vykdomojo komiteto posėdis. Per jį buvo priimtas sprendimas nelicencijuoti ieškovės Nacionalinės krepšinio lygos 2025/2026 m. čempionatui. Ieškovė su sprendimu nesutiko, prašė jį pripažinti negaliojančiu.
Teismas pranešė, kad ieškinį tenkina visiškai – priimant ginčijamą atsakovės sprendimą, buvo padaryti procedūriniai pažeidimai.
Jis atkreipė dėmesį, kad, vadovaujantis Nacionalinės krepšinio lygos įstatais, tam, kad sprendimas būtų priimtas, „už“ turėjo balsuoti ne mažiau nei 8 nariai (2/3 dalyvavusių posėdyje narių balsų). Tačiau „už“ balsavo 2 nariai.
„Teismas padarė išvadą, kad ginčijamas sprendimas priimtas, pažeidžiant Nacionalinės krepšinio lygos įstatų punktą“, – rašoma teismo pranešime.
Teismas taip pat padarė išvadą, kad ginčijamo sprendimo priėmimo metu ieškovės reputacija atitiko atsakovės nustatytus reikalavimus reputacijai, dėl to atsakovė nepagrįstai reikalavo ieškovės pateikti Nacionalinės krepšinio lygos 2025/2026 m. čempionato klubų licencijavimo komisijai įrodymus apie tai, kokių priemonių ėmėsi dėl savo reputacijos atstatymo ir išsaugojimo ateityje.
Teismas atsakovės sprendimą pripažino prieštaraujančiu protingumo, sąžiningumo principams, priimtu veikiant ultra vires (viršijant kompetenciją) ir prieštaraujančiu atsakovės teisnumui. Todėl teismas ieškovės ieškinį tenkino ir atsakovės sprendimą pripažino negaliojančiu.
Sprendimas nėra galutinis ir per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.
Naujausi komentarai