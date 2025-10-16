Balanso neradę krepšininkai kluptelėjo Čempionų lygoje

A grupės susitikime vokiečiai pergalę iškovojo po atkaklios kovos – 92:83 (26:21, 21:21, 20:28, 16:22).
Mačo pradžioje vilniečiai startavo taikliu metimu iš toli, tačiau greitai sustojo puolime ir leido šeimininkams periimti iniciatyvą. Tuo metu sostinės klubą į priekį vėl užvedė sėkmingas spurtas, po kurio „Rytas“ pirmavo penkiais taškais pasibaigus pirmajam ketvirčiui.
Antrojo kėlinio pradžioje aikštės šeimininkai priartėjo, bet sostinės ekipa atsakė keliais sėkmingais išpuoliais ir išlaikė trapią persvarą. Nors rungtynių tempas svyravo, prieš ilgąją pertrauką vilniečiai vis dar buvo priekyje – 47:42.
Po pertraukos vaizdas aikštelėje pasikeitė. Heidelbergo krepšininkai pradėjo geriau gintis, pasinaudojo „Ryto“ nesėkmingomis atakomis ir persvėrė rezultatą. Vilniečiai dar buvo atstatę pusiausvyrą po kelių taiklių tolimų metimų, tačiau trečiojo kėlinio pabaigoje jau vijosi varžovus – 67:70.
Ketvirtajame ketvirtyje vokiečiai įjungė aukštesnę pavarą ir keliais taikliais metimais nutolo dviženkliu skirtumu. Nors „Rytas“ bandė sugrįžti į kovą ir trumpam sumažino atsilikimą, paskutinę minutę vilniečių puolimas vėl sustojo, o Heidelbergo klubas savo sirgalių akivaizdoje užtikrintai užbaigė rungtynes bei pasiekė pirmąją pergalę Čempionų lygos sezone – 92:83.
"Jei mano trys aukštaūgiai kartu išmeta tik 10 metimų – labai sunku surasti balansą aikštelėje. Taip pat taškai po mūsų klaidų. Jei praleidi tokių daugiau nei 20, tai labai sunku varžytis tokiame lygyje. Varžovų taškai po mūsų klaidų šiandien mus pražudė", - pripažino G. Žibėnas.
Naujausi komentarai