Užtikrinta pergalė sostinėje – „Rytas“ pranoko Heidelbergo „MLP Academics“

„Rytas“ pamažu įsibėgėjo – Gytis Radzevičius pataikė tritaškį, Jerrickas Hardingas iš karto įnešė puolimo energijos ir baudė varžovus tiek metimais iš vidutinio nuotolio, tiek tritaškiais.
Artūras Gudaitis ir Jacobas Wiley valdė situaciją po krepšiu. Kay’us Bruhnke baudė svečius iš toli, o rezultatą dar labiau padidino Igno Sargiūno taškai su pražanga (25:15). Komandos apsikeitė keliais tolimais metimais, bet skirtumą sumažinti padėjo tik Michaelio Weatherio taiklus metimas iš vidutinio nuotolio – 31-23.
Po pertraukėlės antrąjį ketvirtį taikliu metimu atidarė Simonas Lukošius (34:23), o varžovai baudė sostinės ekipą po klaidos (34:25). Abi komandos keitėsi sėkmingomis atakomis, išlaikydami panašų atstumą. Marcusas Weathersas baudė aikštės savininkus taškais iš po krepšio sumažindami atsilikimą (50:43). Netrukus sėkmingomis atakomis vilniečius pabudino Jerrickas Hardingas, o ketvirtį taikliu metimu uždarė Ignas Sargiūnas leisdamas sostinės ekipai išeiti į ilgąją pertrauką pirmaujant rekordine persvara – 59-45.
Po pertraukos intriga nebegrįžo. Trečiąjį kėlinį vilniečiai pradėjo Jordano Walkerio tritaškiu (62:45) ir nuo to momento visiškai perėmė kontrolę. „Rytas“ demonstravo įspūdingą puolimą, o varžovai neberado priešnuodžių. Prieš lemiamą ketvirtį švieslentėje degė 92:66.
Ketvirtasis kėlinys tapo formalumu. Abi komandos keitėsi taikliais metimais, tačiau sostinės ekipa išlaikė solidų pranašumą ir šventė užtikrintą pergalę – 116:90 (31:23; 28:22; 33:21; 24:24).
Kitas FIBA Čempionų lygos susitikimas laukia lapkričio 18 d., kai G. Žibėno auklėtiniai išvykoje susitiks su Varšuvos „Legia“. Rungtynių tiesioginę transliaciją stebėkite per LRT.
