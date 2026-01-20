Čempionų lygos etapą atidarė įtikinama pergale

Rungtynes taikliu metimu atidarė Jacobas Wiley, o netrukus komandos kapitonas Artūras Gudaitis varžovus „apdovanojo“ galingu bloku. Visgi startinis jaudulys ir šeimininkų klaidos leido svečiams perimti iniciatyvą – sužaidus kelias minutes „Rytas“ atsidūrė besivejančių vaidmenyje (2:10). Reaguodamas į situaciją, G. Žibėnas sušaukė pasitarimą, po kurio vilniečių puolimą išjudino Jordanas Caroline’as ir Ignas Sargiūnas (6:12).
Pirmąjį ketvirtį šeimininkai užbaigė galingai: Jordano Walkerio tritaškis ir Kay Bruhnke taškai su pražanga ištirpdė deficitą iki minimumo, o tas pats J. Walkeris galiausiai išlygino rezultatą (14:14). Po Gyčio Masiulio ir J. Caroline’o baudų metimų „Rytas“ trumpam išsiveržė į priekį, tačiau po permainingos ketvirčio pabaigos minimalią persvarą išsaugojo svečiai (20:22).
Antrajame ketvirtyje vilniečiai įjungė aukštesnę pavarą. Simonas Lukošius ir A. Gudaitis grąžino persvarą šeimininkams, o taiklūs S. Lukošiaus bei K. Bruhnke tolimi metimai leido lengviau kvėpuoti (31:26). Jerrickas Hardingas pridėjo reidą su pražanga, o po J. Wiley ir I. Sargiūno sėkmingų atakų „Ryto“ pranašumas pirmą kartą tapo dviženklis (42:30). Puikią atkarpą vainikavo J. Caroline’o tritaškis, o į ilgąją pertrauką Vilniaus ekipa išėjo užtikrintai pirmaudama – 45:33.
Po pertraukos vaizdas aikštėje nesikeitė – vilniečiai toliau kontroliavo rungtynių ritmą. Nors „Hapoel“ krepšininkai bandė gelbėtis tolimais metimais, Speedy Smithas, S. Lukošius ir J. Hardingas atsakė tuo pačiu, didindami atotrūkį (59:43). Trečiojo kėlinio pabaigoje tritaškį smeigė G. Masiulis, o A. Gudaitis baudų metimais įtvirtino triuškinamą persvarą prieš lemiamą atkarpą (78:58).
Ketvirtasis kėlinys tapo formalumu. Nors emocijų netrūko – svečiai buvo nubausti technine pražanga, kurią baudų metimais realizavo J. Hardingas, – „Rytas“ pergalės iš rankų nepaleido. Finalinis rungtynių švilpukas užfiksavo pelnytą vilniečių pergalę rezultatu 106:81.
Šiame susitikime Vilniaus komandai padėti negalėjo Martynas Paliukėnas ir Danielius Kasparas.
Kitas FIBA Čempionų lygos rungtynes „Rytas“ žais sausio 27 d. Vilniuje. Sostinės krepšininkų laukia akistata su turnyro vicečempione – Stambulo „Galatasaray“ ekipa, kuri praėjusį sezoną užkirto vilniečiams kelią į „Top-8“ etapą.
„Mums šio pasitikėjimo reikia, turime jį perkelti į kitas rungtynes. Naujokai privertė visus kitus žaisti efektyviau. Negalime žaisti bet kaip ir būti nepakeisti. Manau, kad tai yra vienas iš didžiausių pokyčių, nes kiekvienas jaučiame, jog už kampo yra kitas žaidėjas“, - sakė G. Žibėnas.
