„Rytas“ užsitikrino vietą FIBA Čempionų lygos Top16 etape

Rungtynes taikliu tritaškiu pradėjo Gytis Radzevičius, o Martynas Paliukėnas greitomis atakomis pridėjo dar keturis taškus ir sukūrė vilniečiams ankstyvą pranašumą (0:7). Vis dėlto jis greitai išnyko – varžovų taškų sąskaitą tritaškiu atidarė Ojarsas Silinsas, o „Ryto“ puolimas kuriam laikui sustojo (15:18). Sostinės ekipą taikliu metimu nubaudė pernai Vilniuje rungtyniavęs Jayvonas Gravesas, netrukus jis ir išlygino rezultatą (20:20). Komandos apsikeitė tiksliais metimais, tačiau po pirmojo ketvirčio vilniečiai atsiliko trimis taškais – 25:22.
Antrąjį ketvirtį aktyviau pradėjo vilniečiai. Jerricko Hardingo vedamas „Rytas“ ne tik persvėrė rezultatą, bet ir susikūrė nedidelį pranašumą (27:29). Vis dėlto jam palikus aikštę, sostinės ekipos puolimas vėl sustojo, o Ojaras Silinsas ir Race’as Thompsonas ėmė dominuoti (34:29). Likus kiek mažiau nei keturioms minutėms, komandą bandė įžiebti Jacobas Wiley (35:31). Po apsikeitimų taikliomis atakomis Gytis Masiulis baudų metimais sumažino skirtumą iki minimumo, o dvi sėkmingos Jerricko Hardingo atakos iš eilės vėl išvedė vilniečius į priekį (40:42). Į ilgąją pertrauką komandos išėjo švieslentėje degant lygiam rezultatui – 42:42.
Po ilgosios pertraukos žaidimas tapo klampesnis. Beveik dvi minutes nė vienai komandai neapvyko pelnyti taškų, tašiau vilniečių sąskaitą taikliais baudų metimais atidarė A.Gudaitis. Išlaikyti pranašumo išlaikyti nepavyko, nes netrukus sostinės ekipą vėl baudė Jayvonas Graves (45:44). Komandoms vėl nepavyko užpulti lankų, tačiau netrukus pabudo „Ryto“ žaidimas. gytis Radzevičius persvėrė rezultatą, o Jordanas Wolkeris dviem sėkmingomis atakomis ir baudos metimu sukūrė pranašumą, o dar du taškus pridėjo Jacobas Wiley (45:53). Aikštės savininkams nepavyko užpulti, o Ignas Sargiūnas dar pridėjo 2 taškus (47:55). Ignas Sargiūnas pridėjo dar du taškus, jam atsakė Jayvon Graves, dar du baudos metimus varžovams pelnė Carlas Ponsaras (53:57). Netrukus varžovai pabudo – Andrzejus Pluta pataikė tolimą metimą, Carlas Ponsaras pridėjo dar du taškus taip ištirpdydami „Ryto“ pranašumą iki minimalaus – 58-59.
ketvirtį vilniečiai pradėjo dviem taikliais Jordano Walkerio baudos metimais, o netrukus pridėjo ir dar vieną tolimą metimą (58:64). Jam taikliu metimu atsakė įspūdingą žaidimą demonstruojantis Andrzejus Pluta, o netrukus pridėjo ir dar du (62:64). Vilneičiai klydo, o varžovai baudė lygindami ir netrukus Race’o Thompsono metimu persvėrė rezultatą (67:64). G. Masiulis mažino lenkų persvarą, Carlas Ponsaras atsakė taikliu metimu, o netrukus pridėjo dar tris taškus (72:66). G. Žibėno paprašyta pertraukėlė rodos padėjo vilniečiams. Jacobas Wiley pridėjo du taškus mažindamas atsilikimą, bet ne ilgam, nes netrukus Race’as Thompsonas pridėjo dar du taškus (74:68). Gytis Radzevičius sumažino atsilikimą iki minimalaus (74:73). Jerricas Hardingas persvėrė rezultatą (74:75), paskutinę minutę pridėjo du taškus (74:77). Varžovai paprašė minutės pertraukėlės. M. Paliukėnas prasižengė gynyboje, Jayvonas Gravesas pridėjo 1 taiklų baudos metimą, o Giedrius Žibėnas paprašė paskutinės minutės pertraukėlės šiose rungtynėse. Ignas Sargiūnas degino sekundes, Gytis Masiulis pridėjo vieną taiklų baudos metimą (75:78). Ignas Sargiūnas prasižengė tritaškio metimo metu, Andrzerjus Pluta pataikė 2 baudos metimus, o Gytis Masiulis provokavo pražangą likus 1,1 sekundės (77:78). Gytis Masiulis pataikė abi baudas, varžovai dar bandė atakuoti iš toli, bet „Rytas“ šventė pergalę 77-79.
Pergalė Varšuvoje ir rezultatas Heidelburge leido „Rytui“ laimėti tiesioginį kelialapį į Fiba Čempionų lygos Top 16 etapą.
