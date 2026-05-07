Butkevičius išskyrė sirgalių palaikymą: turbūt mums to labai trūko

„Turėjome tokią prastesnę atkarpą nuo pirmojo kėlinio vidurio iki antrojo kėlinio vidurio, kai nepataikėme metimų, nors ir susikūrėme progų – tai mus įklampino puolime, o gynyboje kažkiek sunkokai pavyko pristabdyti tą jų kamuolio judėjimą. Maži jų žmonės gerai į baudos aikštelę lįsdavo, išsimėtydavo kamuolius, tai kažkiek tą pavyko apriboti antroje pusėje“, – išskyrė žalgirietis.
A. Butkevičius akcentavo ir atkovotų kamuolių svarbą perlaužiant rungtynes.
„Be abejo, kai yra tokios artimos rungtynės, taškas į tašką, tai faktas, kad kiekviena papildoma ataka ir kiekvienas papildomas kamuolys – didžiulės svarbos. Bendrai kalbant apie kamuolius, tai jau krepšinyje toks yra standartas – kas kontroliuoja atšokusius kamuolius, tas dažniausiai kontroliuoja ir rungtynes“, – atsakė puolėjas.
A. Butkevičius kalbėjo ir apie svarbiausius dalykus artėjančiose rungtynėse.
„Komandinis darbas – tai yra labai svarbu ir iškart jaučiasi, kai mes esame visi kartu, darome tai, ką esame sutarę ir nėra taip, kad vienas žaidėjas iškristų iš konteksto, padarytų klaidų, nes tada visa komandinė sistema byra. Čia, manau, yra svarbiausias dalykas – būti susikoncentravusiems visas 40 minučių, padėti vieni kitiems ir kovoti“, – pridėjo A. Butkevičius.
Galiausiai žalgirietis paminėjo ir atmosferą pirmosiose atkrintamųjų rungtynėse Kaune.
„Fantastiškai, aišku. Turbūt mums to labai trūko. Tos energijos iš sirgalių, to palaikymo, tai labai smagu, kad ta atmosfera tokia įspūdinga ir nuteikianti kovai“, – sirgaliams padėkojo A. Butkevičius.
Ketvirtasis „Žalgirio“ ir „Fenerbahče“ atkrintamųjų susitikimas prasidės penktadienį 20 val.
