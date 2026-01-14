Buvęs žalgirietis dėl traumos savo komandai nepadės

"Maccabi" pirmojo rato susitikimą Kaune laimėjo 83:65, bet šįsyk mače dėl traumos nežais pirmųjų rungtynių herojumi tapęs Lonnie Walkeris.
„Kaune žaidėme labai prastai. Niekas nepavyko puolime, prametėme daug metimų. Gynyboje antrame kėlinyje paleidome L. Walkerį, kuris sukūrė jų persvarą. Tikimės, kad atsakomosios rungtynės bus žymiai geresnės“, – sakė Tomas Masiulis.
– Ar „Maccabi“ gynyba yra kažkuo išskirtinė?
– Jie turi aukštų žaidėjų, bet tose rungtynėse prametėme ir labai daug laisvų bei pusiau laisvų metimų iš po krepšio. Daužėme lanką. Jie turi daug gynybos sistemąų, mėgsta kaitalioti taktiką. Turėsime labai greitai reaguoti ir prie to prisitaikyti.
– L. Walkeris pernai žaisdamas Kaune turėjo problemų susidūręs su kietesniu kontaktu. Ar tai dar galima panaudoti?
– Kontakto nemėgsta kiekvienas žaidėjas, visi norėtų, kad mažiau kas liestų. Problema buvo, kad mes jį paleidome, technines pražangas gavome metimo metu, jis keturis taškus pasiėmė ir pasijautė. Žinome, kad jis pasijautęs ir kitoje atakoje žymiai laisviau meta, tad turėsime būti labiau susikoncentravę ties juo. Turime idėjų, kaip jį stabdyti, žiūrėsime, kaip gausis.
– Kuo pasikeitė komandos žaidimas nuo tada?
– Mane šiek tiek stebina, kad jie taip žemai turnyro lentelėje, nes žaidžia įdomų krepšinį, turi visose pozicijose gerų žaidėjų. Puolime labai sunku juos stabdyti, nes turi geras idėjas, treneris nori žaisti daug „pikenrolo“, remtis gynėjais, bet įtraukia ir aukštus žmones, kurie taip pat kaip įžaidėjai žaidžia, perdavinėja kamuolius.
Naujausi komentarai