„Daugiau nei kapitonas“: psichologiškai sunkiausi Ulanovo šeimos metai

Dokumentikos epizode apie E. Ulanovą pakalbintas ne tik pats „Žalgirio“ kapitonas, bet ir jo artimieji, „Green White Boys“ sirgalių grupės atstovas ir klubo vadovybė.
Epizode dėmesys skiriamas ir neigiamų komentarų internete lavinai, kurios buvo sulaukęs E. Ulanovas. Apie tai jautriai papasakojo krepšininko žmona Gabija.
„Sezonas, kurio dalį „Žalgiryje“ dirbo Kazys Maksvytis, o vėliau atvyko Andrea Trinchieri, sakyčiau, buvo sudėtingiausias. Be to, aš laukiausi mūsų sūnaus. Tie metai psichologiškai buvo patys sunkiausi. Jis sulaukė ne tik tos reikalingos kritikos, bet ir komentarų už nieką. Žmogus ne taip nusikosėja – jis jau pats blogiausias, ne ten batus pasidėjo – pats blogiausias. Kad ir ką bedarytų jis buvo pats blogiausias“, – aiškino G. Ulanovė.
Moteris pridėjo, kad šeimai ypač ypatingu metu – antrojo vaikelio laukime ir gimdyme, dalis interneto komentatorių parodė savo piktąją asmenybės pusę.
„Kas labiausiai įstrigo – gimdymas. Komanda turėjo tuo metu būti Ispanijoje, dvigubos savaitės metu. Nežinau, ar jis spės grįžti, ar nespės, kaip čia gausis. Sausio 14-ąją gimė mūsų sūnus. Buvo nuspręsta, kad gimdymas man bus skatinamas. Tądien Šiauliuose komandai bus rungtynės. „Žalgiris“ parašė savo įraše, kad „Ulanovas nevyksta į rungtynes su komanda dėl asmeninių priežasčių“.
Ten buvo patys baisiausi komentarai, skaityti gyvenime. Kai žmonės tau linki blogo. Tada pamatai savo vaiką ir supranti, kad gėris nugali blogį. Tą akimirką atrodė, kad čia yra pasaulis ir negali žiūrėti, ką kiti galvoja, koks tau skirtumas, neturi rūpėti tokie dalykai. Kai gimė sūnus, buvo tokių baisių komentarų ir norėjosi tik būti savo šeimoje. Savo burbule. Džiaugtis tuo, ką turi. Sakau, kad karma yra ir anksčiau ar vėliau ji atsisuka“, – tikino moteris.
G. Ulanovė papasakojo ir kitą istoriją – kai vaikelio besilaukusi šeima sulaukė piktų komentarų dėl viename iš portalų publikuotos šeimos pagausėjimo laukimo fotosesijos.
„Nėra lengva kartais susilaukti vaikų. Tu džiaugiesi. Kiti sako: „laimingi nesireklamuoja“. Bet atrodo – juk čia stebuklas, kodėl turėčiau kažką slėpti. Prisimenu su vienu portalu pasidalijome vaiko laukimo fotosesija. Dar ir vyresnė sesė, kuri labai laukia jaunesnio brolio. Toks labai gražus etapas. Ten išvis buvau: „Kas čia per ragana?“, „Kodėl ji rodo savo nuogą pilvą?“, „Kas čia per mada?“, „Edgaras nesportuoja ir tik fotografuojasi“.
Tie metai buvo kažkokia katastrofa, nes, atrodo, negalėjai niekuo viešai džiaugtis, nes esi blogietis, kad džiaugiesi. Po sūnaus gimimo pradėjai atsisijoti, neskaityti. Aišku, kažkas išlenda ar atsiunčia žinutę – tai neišvengiama. Dabar tai jau – šimtas metų. Gali sakyti, ką nori“, – tikino E. Ulanovo žmona.
Pats „Žalgirio“ kapitonas tokių komentarų stengiasi nesureikšminti, tačiau išgyvena, jeigu dėl to nervinasi jo artimos aplinkos žmonės.
„Kaip aš reaguoju? Aš labiausiai reaguoju, kai reaguoja artimieji. Pats nereaguoju, bet artimieji pradeda reaguoti, jie įsižeidžia, kodėl čia taip yra. Pradeda atrašinėti. Nereikia veltis į komentatorių kalbą ir tą mąstymą, ir viskas. Aš turiu pakankamai iššūkių ir problemų, kurias privalau spręsti. Papildomai į kuprinę įsidėti „svorio“ – man nelabai to reikia. Aš taip ir galvoju. Nei aš skaitau, nei žiūriu. Pamatau ir praleidžiu pro akis. Kai liečia šeimą, „neskanu“ ir „nefaina“, bet nesileidžiu iki to lygio“, – aiškino žalgirietis.
Dokumentikoje pakalbintas vienas „Green White Boys“ sirgalių grupės lyderių Šarūnas Tumosa, palaikantis artimą ryšį su E. Ulanovu, prisiminė akciją, surengtą palaikyti piktų komentatorių atakuojamą „Žalgirio“ kapitoną.
„Kai Edgarui buvo sunkus laikotarpis, kai jis sulaukdavo didžiulio „heito“, mes visąlaik jį užstojome. Matėme tuo metu, kad „heitas“ jam yra perdėtas. Nusprendėme, kad išreikšime jam palaikymą baneriu. Taip parodėme, kad reikia eiti pirmyn ir nesustoti. Pamenu tą momentą, kad jo žmona parašė padėkos žodį, nes Edgaras yra ramesnio būdo žmogus, bet mums buvo labai gražus gestas, kad net jo artimiausias žmogus padėkojo už jį patį, tai buvo tikrai didelis dalykas.
Žinome, kokį jis didelį ir nematomą darbą daro, kokį jis indėlį įdeda tarp sirgalių ir mūsų. Žinau, kad jis daugiausia pergyvena dėl pralaimėjimų. Tie padrąsinimo žodžiai skirti, kad jis mažiau skaitytų tuos komentarus, o mums svarbiausia, kad jis stengtųsi ir niekada nepasiduotų, kad išlaikytų tas vertybes, kurias turi“, – kalbėjo „Green White Boys“ atstovas.
