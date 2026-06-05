Džiugi žinia krepšinio sirgaliams: Mato Buzelio debiutas Lietuvos rinktinėje – jau netrukus

Vienas perspektyviausių šalies krepšininkų pranešė, kad jau šį birželį debiutuos Lietuvos rinktinėje ir kartu su nacionaline komanda dalyvaus artimiausiame FIBA Pasaulio taurės atrankos lange liepos mėnesį.
Šis sprendimas „Active Vilnius“ arenoje sulaukė gausių renginio dalyvių aplodismentų, o simbolinius Lietuvos rinktinės marškinėlius M. Buzeliui įteikė nacionalinės rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis.
Viešame pokalbyje savo mintimis apie krepšinį „Active Vilnius“ arenoje taip pat dalijosi Mato tėtis Aidas Buzelis (buvęs profesionalus krepšininkas ir Lietuvos rinktinės personalo darbuotojas) bei brolis Vincas Buzelis (Pietų Dakotos „Coyotes“ krepšininkas, NCAA).
2025–2026 m. NBA sezone vienas Čikagos „Bulls“ lyderių M. Buzelis rinko 16,3 taško ir 5,8 atkovoto kamuolio.
Kiek anksčiau apie savo dalyvavimą pirmajame šios vasaros atrankos lange patvirtino ir kiti du NBA krepšininkai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jakučionis.
Kitas NBA lietuvis – Domantas Sabonis – šią vasarą rinktinei negalės padėti dėl vykstančios kairojo kelio menisko reabilitacijos.
Pirmąją galimybę pamatyti atsinaujinusią ir NBA krepšininkais pasipildžiusią Lietuvos rinktinę krepšinio sirgaliai turės jau labai greitai.
Birželio 28 d. R. Kurtinaičio auklėtiniai Šiaulių arenoje sužais kontrolines rungtynes su Ukrainos nacionaline komanda.
Primename, kad liepos 2 d. Lietuvos rinktinė Klaipėdos arenoje susitiks su Didžiosios Britanijos krepšininkais, o liepos 5 d. Bolonijoje kovos su Italijos rinktine.
Birželio 5–7 dienomis vyks jau trečiasis „Buzelis Cup“ renginys. Pirmą kartą jo metu Vilniuje vyksta ir konferencija, kurioje dalyvauja ne tik J. Valančiūnas, bet ir kiti žinomi šalies krepšininkai, treneriai, sporto žmonės ir pats M. Buzelis su šeima.
Po konferencijos tris dienas vyks ir jaunimo krepšinio turnyras, kuriame varžysis 100 komandų iš dvylikos šalių.
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