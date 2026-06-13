Francisco: mano dėjimas buvo vyšnaitė ant torto

„Aš esu labai laimingas. Nesvarbu, kuri komanda žaidė finale, titulai nėra duotybė, todėl labai džiaugiuosi, nes ne kiekvienais metais laimi finalo serijas, todėl labai džiaugiuosi už mūsų vyrukus“, – atsakė prancūzas.
S. Francisco pakomentavo ir rungtynių pabaigoje atliktą dėjimą.
„Pirmą kartą man nepavyko ir negavau pražangos, todėl galvojau, kad šįkart turiu tiesiog sugrūsti kamuolį iš viršaus. Čia buvo nedidelis bonusas mano etapui čia. Jie sakydavo, kad aš nededu, bet šiais metais tikrai pasilinksminau“, – su šypsena kalbėjo S. Francisco.
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