 Francisco: mano dėjimas buvo vyšnaitė ant torto

Francisco: mano dėjimas buvo vyšnaitė ant torto

2026-06-13 00:01
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai jau 26-ąjį kartą tapo LKL, kurią remia „Betsson“, čempionais, o iškart po rungtynių ant parketo apie savo džiaugsmą iškovojus šį titulą kalbėjo Sylvainas Francisco.

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Sylvainas Francisco Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas
Sylvainas Francisco

„Aš esu labai laimingas. Nesvarbu, kuri komanda žaidė finale, titulai nėra duotybė, todėl labai džiaugiuosi, nes ne kiekvienais metais laimi finalo serijas, todėl labai džiaugiuosi už mūsų vyrukus“, – atsakė prancūzas.

S. Francisco pakomentavo ir rungtynių pabaigoje atliktą dėjimą.

„Pirmą kartą man nepavyko ir negavau pražangos, todėl galvojau, kad šįkart turiu tiesiog sugrūsti kamuolį iš viršaus. Čia buvo nedidelis bonusas mano etapui čia. Jie sakydavo, kad aš nededu, bet šiais metais tikrai pasilinksminau“, – su šypsena kalbėjo S. Francisco.

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Sylvainas Francisco
LKL
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