Iš „Green White Boys“ – netikėta žinia

Anot sirgalių, šį sprendimą lėmė tai, kad pastaruosius dvejus metus buvo sunku surasti vertybinius taškus tarp grupuotės ir krepšinio klubo organizacijos. „Green White Boys“ pažymėjo, kad sprendimas nėra vieno ar dviejų įvykių pasekmė.
„Mūsų ir šiuo metu už klubą atsakingų asmenų požiūris į „Žalgirio“ vardo svarbą, jo autentiškumą, jo įvaizdį kardinaliai skiriasi.
Minėtuoju laikotarpiu organizacijos viduje priimami sprendimai, vidinė komunikacija, aiškaus vertybinio stuburo ir krypties neturėjimas yra pagrindinės mūsų sprendimo priežastys“, – vardijo „Green White Boys“.
Jie taip pat pabrėžė, kad Ąžuolo Tubelio atėjimas į klubą nėra vienintelė šio protesto priežastis, nors jei ir toliau nepalaiko šio žaidėjo atstovavimo komandai.
„Žalgiris“ negali būti tik apie pinigus, norą uždirbti, parduoti. Šiuo metu susidaro įspūdis, kad absoliučiai visi sprendimai klube priimami vertinant tik per finansiškai naudingą prizmę, pamirštant vertybes. Jaučiame, kad į sirgalius žiūrima pirmiausia kaip į finansinį šaltinį, o ne kaip bendruomenės dalį, kuri kuria klubo identitetą. Suprantame, kad finansinis klubo stabilumas yra vienas iš svarbiausių prioritetų, tačiau mūsų akimis tai tėra priemonė stipresnės komandos surinkimui, o ne pagrindinis organizacijos tikslas.
Mūsų tikslas nėra pakenkti „Žalgirio“ vardui. Priešingai – norime, kad šis vardas ir toliau vienytų ir teiktų tik teigiamas emocijas. Mums šis vardas yra daugiau nei galimybė uždirbti, parduoti ar pasireklamuoti“, – aiškino „Green White Boys“.
Sirgalių bendruomenė pridūrė, kad su klubu vyksta dialogas. Anot jų, jeigu pavyks rasti kompromisus, „GWB sugrįš“.
„Green White Boys“ susikūrė dar 2007 metais. Sirgalių grupė garsėja savo skanduotėmis ir vizualiniu Kauno komandos palaikymu.
