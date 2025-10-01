„Green White Boys“ stabdo boikotą: grįžta palaikyti „Žalgirio“

„Žalgirio“ palaikymas yra laisvas pasirinkimas ir kiekvienas savyje turime idėją, kodėl mylime, kodėl palaikome šį klubą“, – rašoma GWB feisbuko įraše.
Tubelio istorija – lūžio taškas
GWB pripažino, kad viena pagrindinių priežasčių, dėl ko kilo protestas, buvo diskusijos dėl Ąžuolo Tubelio kandidatūros.
„Komandos niekada nekomplektavome ir niekada neturėjome idėjų ar noro, kad žaidėjų ar trenerių pasirašymas būtų derinamas su mūsų tribūna. Turėjome vos kelias raudonas linijas, kurios mums yra svarbios, ir viena iš jų buvo peržengta“, – teigė fanai.
Jie kėlė klausimą: „Ar įmanoma, kad žaidėjas padarytų kažką dėl ko jam klubo durys būtų užvertos amžiams? Ar visada užtenka atsiprašymo?“
Kritika komercializacijai ir tribūnos ateitis
GWB neslėpė nepasitenkinimo ir dėl klubo veiklos komercinėje srityje: „Tarpusavyje juokaujame, kad greitai sulauksime partnerystės su „Durex“.
Pasak jų, tikslas uždėti klubo vardą ant kuo daugiau prekių atrodo labiau vadybininko užduotis, ruošiant ketvirčio ataskaitą savo vadovui, bet ne legendinio klubo kryptis.
Fanai akcentavo, jog svarbiausia išlikti ištikimiems Kauno bendruomenei: „Žalgiris“ niekuomet nebuvo elito klubas, jis visuomet traukė ir patriotišką jaunimą, studentus ir visų pirma buvo mūsų miesto – Kauno simbolis.“
Po susitikimų su vadovybe „Green White Boys“ sakė pasiekę konkrečius susitarimus, kuriuos tiksliai išvardijo savo feisbuko įraše:
- Primintos raudonos linijos: jokių žaidėjų kurie kada nors yra žeminę šalies, miesto ar klubo vardą, tai pat jokių žaidėjų iš priešiškų Lietuvai šalių;
- Atsakingesnis partnerių rinkimasis;
- Pabaigti menkaverčių produktų su mūsų klubo pavadinimu erą;
- Atsisukimas į Kauno bendruomenę ir fanų bazės Kaune stiprinimą (Apie konkrečius žingsnius kaip tai bus įgyvendinama jau netrukus);
- Geresnė komunikacija tarp klubo ir fanų;
- Sporto kultūros gerinimas.
Grįžta į tribūnas
Kadangi Kauno „Žalgirio“ klubas, pasak sirgalių, pritaria šioms problemoms ir imsis sprendimų, fanai stabdo protestą.
„Kadangi klubas pritaria iškeltoms problemoms, skiria joms dėmesį ir prižada jas spręsti, boikotą stabdome. Matant, kad niekas nesikeičia – boikotas bus kartojamas. Susitinkame penktadienį arenoje!“ – feisbuke pranešė GWB.
