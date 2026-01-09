„Žalgirio“ treneriui – kolegų palaikymas

Sėdo prie kompiuterio
„Žalgirio“ krepšininkai Bolonijoje su „Virtus“ komanda žaidė Eurolygos turnyro 20-ojo turo rungtynes ir pralaimėjo 79:83.
Ketvirtą kėlinį kauniečiai buvo atsilikę 74:76 ir surengė kontrataką, tačiau Sylvainas Francisco prarado kamuolį. Netrukus „Virtus“ gynėjas Luca Vildoza tritaškiu padidino skirtumą – 79:74.
T. Masiulį nustebino teisėjų (dirbo slovėnas Saša Puklas, ukrainietis Borisas Ryžykas ir kroatas Franko Gracinas) sprendimas: „Žalgiriui“ atakuojant aikštėje buvo pašalinių asmenų – du parketo valytojai, bet arbitrai žaidimo nesustabdė.
Anot trenerio, situacija sukėlė tam tikros sumaišties, kuri turėjo įtakos varžybų baigčiai.
„Tuo metu žaidėme penkiese prieš septynis – juk tie valytojai vilkėjo baltos spalvos aprangą, kaip ir mes“, – sakė T. Masiulis, protestą Eurolygai parašęs kompiuteriu.
„Anksčiau treneriai rašydavo stovėdami. Dabar liepė kompiuteriu, spausdinti... Gal bijo, kad rašto nesupras? Kaip pasakė, taip ir padarėme, bet daug iš protesto nesitikime“, – teigė „Žalgirio“ strategas.
Ragina imtis pokyčių
„Kai treneris per rungtynes prie kompiuterio pats rašo protestą, tikrai nėra tas sprendimas, kurį norėtume matyti“, – rašoma Eurolygos trenerių tarybos (ETT) pareiškime.
2019-aisiais veiklą pradėjusios ETT prezidentas – Dimitris Itoudis (Tel Avivo „Hapoel“ vyriausiasis treneris)
„Pagal šiuo metu galiojančią Eurolygos tvarką, vyriausiasis treneris privalo pats įvesti oficialų protesto tekstą į Eurolygos pateiktą įrangą, kad būtų išvengta galimų nesusipratimų. Akivaizdu, kad tai nėra idealus sprendimas. Kitose pasaulio krepšinio lygose tokie formalumai tvarkomi kitaip. Raginame Eurolygą sugrąžinti ankstesnę protestų pateikimo tvarką, kad tekstą galėtų įvesti sekretoriato darbuotojai. Tikimės, kad jau šį sezoną procedūra bus patobulinta taip, kad netrukdytų pačiam žaidimui“, – pabrėžė ETT.
„Crvena zvezda“ – neparanki
Šiandien žalgiriečiai savo arenoje išmėgins jėgas su Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena zvezda“.
Pirmo rato dvikovą pernai spalį Serbijos sostinėje 88:79 laimėjo „Crvena zvezda“.
Belgradiečiai į Kauną atvyko po skaudžios nesėkmės namuose – 89:106 pralaimėję „Valencia“ komandai.
„Crvena zvezda“ mums nelabai paranki – fiziška, nestokoja ūgio, žaidėjai ginasi dažnai keisdamiesi pozicijomis. Stabiliausias – puolėjas Jordanas Nwora, gerai pritapo Jaredas Butleris. Mūsiškis Donatas gal neįmes kaskart 20 taškų, bet labai naudingas dėl patirties, juodo darbo – užtvarų, pagalbos kitiems, taip pat dėl gynybos ir apskritai dėl žaidimo supratimo, – vakar mintimis apie varžovus dalijosi T. Masiulis. – Žinome: kiekvienos rungtynės mums – kaip finalas. Žaisime namuose, tad ar verta kalbėti apie motyvaciją? Su mumis – sirgaliai, turime atsilyginti jiems geru žaidimu.“
Pergalė ir nesėkmė
Eurolygos organizuojamo Europos taurės turnyro A grupėje šeštą pergalę iškovojo Klaipėdos „Neptūnas“.
Gedimino Petrausko treniruojama komanda išvykoje 98:94 (25:24, 23:20, 21:24, 29:26) nugalėjo autsaiderę Hamburgo „Towers“ ekipą.
Klaipėdiečiai pralaimėjo kovą dėl kamuolio 29:40, tačiau padarė dukart mažiau klaidų – 8:16. „Neptūnui“ latvis Rigardas Lomažas pelnė 33 taškus (pataikė 12/12 baudų metimų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus), amerikietis Harrisonas Cleary surinko 16 taškų, o jo tautietis Zane’as Watermanas – 15 taškų (3/3 dvitaškių, 3/5 tritaškių).
„Neptūnas“ (6 pergalės, 7 pralaimėjimai) – septintoje vietoje. Kitas Europos taurės turnyro rungtynes uostamiesčio komanda žais sausio 13-ąją namuose su Liublianos „Olimpija“ (8-5, trečia vieta).
Nepasisekė Panevėžio „Lietkabeliui“: trenerio Nenado Čanako vadovaujami krepšininkai namuose 73:86 (15:22, 16:16, 20:19, 22:29) nusileido B grupės lyderei Breso Burgo JL ekipai (11-2).
Aikštės šeimininkams Jamelas Morrisas pelnė 22 taškus (pataikė 5/9 tritaškių), Michaelas Flowersas – 17 (4 rezultatyvūs perdavimai), Paulius Danusevičius – 14 (7 atkovoti kamuoliai).
B grupėje „Lietkabelis“ (3-10) – devintas. Sausio 14-ąją panevėžiečiai išvykoje žais su Podgoricos „Buducnost“ (8-5, ketvirta vieta).
