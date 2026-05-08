Iki pabaigos kovoję žalgiriečiai Eurolygos sezoną baigė po pratęsimo

Per pirmas 3 minutes taškus rinko tik svečiai – 0:7. Už Šarūno Jasikevičiaus techninę pražangą baudos metimą realizavo Nigelas Williamsas-Gossas, 3 baudas sumetė Arnas Butkevičius – 4:7. Sylvainas Francisco pataikė pirmąjį „Žalgirio“ metimą iš žaidimo, 4 taškus pelnė Ąžuolas Tubelis – 11:15. Tritaškį įmetė Dustinas Sleva (14:17), po krepšiu prasiveržė Maodo Lo (16:21), pirmąjį kėlinį 4 taškais baigė Edgaras Ulanovas – 20:25.
Antrojo kėlinio pradžioje M.Lo ir D.Sleva tritaškiais mažino atsilikimą iki minimumo – 26:27. Tą patį po D.Slevos baudos metimo ir N.Williamso-Gosso prasiveržimo darė ir tritaškį pataikęs Deividas Sirvydis – 32:33. A.Butkevičius baudų metimais rinko du taškus, S.Francisco – keturis (38:40). E.Ulanovas ir Mosesas Wrightas dvitaškiais uždarė antrąjį kėlinį – 42:47.
Trečiąjį kėlinį Ą.Tubelis pradėjo nuo baudos metimo, S.Francisco smeigė tritaškį – 46:49. Atkarpą 8:0 įprasmino Ą.Tubelio ir S.Francisco tritaškiai ir Ąžuolo baudų metimai – 54:50. S.Francisco pataikė dar vieną tritaškį, D.Sleva sumetė baudas – 59:55. Svečiams išsiveržus į priekį, minimalų pranašumą grąžino Ą.Tubelio dvitaškis ir S.Francisco baudos metimas – 62:61.
Ą.Tubelis ir M.Wrightas įmetė po 2 baudas, E.Ulanovas pataikė dvitaškį, privertusį minutės pertraukėlės prašyti Š.Jasikevičių – 68:63. M.Wrightas pridėjo 1 baudą, E.Ulanovas taikliai atakavo iš toli, o S.Francisco devintąjį perdavimą taškais vertė M.Wrightas – 74:69. Ą.Tubelis pelnė taškus (76:72), bet po kelių minučių svečiai lygino rezultatą – 76:76. D.Sleva pataikė mindamas tritaškio liniją (78:76), baudas likus 5,5 sekundės realizavo S.Francisco – 80:78. Deja, per jas Wade‘as Baldwinas lygino rezultatą, o „Žalgirio“ du greiti bandymai tikslo nepasiekė – 80:80.
Nors pratęsime pirmuosius taškus dėjimu pelnė M.Wrightas, „Fenerbahče“ atsakė net aštuoniais per pusantros minutės – 82:88. E.Ulanovas įmetė 1 baudą, S.Francisco pridėjo tritaškį – 86:90. Netrukus jie apsikeitė vaidmenimis ir skirtumas mažėjo iki 2 taškų – 90:92. Visgi 2 paskutinės „Žalgirio“ atakos nesusiklostė ir žalgiriečiams teko pralaimėjimu užbaigti Eurolygos sezoną – 90:94.
„Žalgiris“: S.Francisco 23 (11 rez. perd., 2 per. kam.), Ą.Tubelis 16 ( 5 atk. kam.), E.Ulanovas 15, D.Sleva 11, M.Wrightas 9 (7 atk. kam.), A.Butkevičius 5 (5 atk. kam.), M.Lo 5, N.Williamsas-Gossas 3, D.Sirvydis 3, L.Birutis 0.
„Fenerbahče“: T.Hortonas Tuckeris 21 (6 atk. kam.), K.Birchas 21 (13 atk. kam., 2 blk.), W.Baldwinas 14 (5 atk. kam., 5 rez. perd., 2 per. kam.), T.Biberovičius 11, N.Melli 10 (9 atk. kam.).
Naujausi komentarai