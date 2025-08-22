Išleistuvės į Europos čempionatą: Alytaus arenoje – Lietuvos rinktinės pergalė prieš Islandiją

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai penktadienio vakarą sausakimšoje Alytaus arenoje 96:83 (23:14, 24:24, 29:24, 20:21) nugalėjo Islandijos krepšininkus.
Lietuvos rinktinė nuo pat pradžių neleido suabejoti savo kaip rungtynių favoritės statusu ir po pirmojo kėlinio jau pirmavo 23:14.
Antrajame ketvirtyje islandams buvo pavykę priartėti iki 4 taškų žymos, tačiau įpusėjus rungtynėms Lietuva užtikrintai pirmavo 47:38.
Po didžiosios pertraukos mūsiškiai spurtavo ir įgijo rekordinį 20 taškų pranašumą. Po trijų kėlinių Lietuvos rinktinė buvo priekyje 76:62.
Ketvirtajame kėlinyje vaizdas aikštėje iš esmės nesikeitė ir Lietuva kontrolinių rungtynių ciklą užbaigė įtikinama pergale.
Rungtynių metu buvo pagerbtas ilgametis Alytaus krepšinio treneris Sigitas Krukis ir vienas sėkmingiausių visų laikų verslininkų Tautvydas Barštys, svariai prisidėjęs prie šią vasarą Lietuvoje organizuoto U18 Europos merginų čempionato (B divizionas).
Lietuvos rinktinė kontrolinių rungtynių metu šią vasarą sužaidė 7 rungtynes ir iškovojo 6 pergales. Mūsiškiai nugalėjo Estiją, Turkiją, Sakartvelą, Latviją, Slovėniją, Islandiją ir po įtemptos kovos atsakomajame mače nusileido Turkijai.
Europos čempionatą Lietuvos rinktinė pradės trečiadienį, kuomet 13:30 val. mūsų šalies laiku Tamperėje (Suomija) susitiks su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
B grupėje lietuvių varžovais taip pat bus Juodkalnija, Vokietija, Suomija ir Švediją. Į finalinį etapą Rygoje pateks 4 stipriausio grupės rinktinės.
