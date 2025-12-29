Įtempta kova tarp „Neptūno“ ir „Šiaulių“: klaipėdiečiai namuose nusileido svečiams

Skaičiuojant ir Citadele Karaliaus Mindaugo taurės, ir šalies pirmenybių mačus, Saulės miesto atstovai klaipėdiečius įveikė devintą sykį iš eilės.
Šeimininkai rungtynes pradėjo geriau (11:3), tačiau tolimais metimais šiauliečiai ėmė artėti – 11:12. Tiesa, perimti iniciatyvos taip ir nepavyko, o Harrisono Cleary tritaškiai stabilizavo „Neptūno“ padėtį – 31:23. Po pirmojo kėlinio klaipėdiečiai pirmavo 33:26.
Oskaras Pleikys truktelėjo svečius į priekį (33:36), o po kelių Dayviono McKnighto atakų „Šiauliai“ atsiliko tik 39:40. Rezultatą persvėrė Danielis Baslykas (42:40), savo pranašumą šiauliečiai po truputį augino – 51:45. Po pirmosios mačo dalies svečiai buvo priekyje 55:48.
„Šiauliai“ ne tik nepaleido pranašumo, bet ir jį didino (61:52), o po Siimo-Sanderio Venes metimo ekipas skyrė dviženklis taškų skaičius – 66:55. Zane‘o Watermano bei Rihardo Lomažo tritaškiai gerino „Neptūno“ situaciją (63:67), tačiau priartėti labiau nepavyko – 68:73.
Estas su Cedricu Hendersonu atstatė dviženklę „Šiaulių“ persvarą (82:72), tačiau po tritaškį smeigė Mindaugas Girdžiūnas su Z. Watermanu – 78:82. Dar vieną tolimą šūvį smeigė H. Cleary ir ekipas skyrė jau tik trys taškai – 81:84. Gelbėti komandos į aikštę žengė kurį laiką ant suolo buvęs A. Velička, bet sekė greita jo klaida. Cassiusas Stanley buvo taiklus, Vaidas Kariniauskas pelnė taškus su pražanga ir „Neptūnas“ tapo įspraustas į kampą – 97:85.
Likus trims minutėms, įžiebti viltį „Neptūnui“ bandė R. Lomažas ir Z. Watermanas (90:97), taškus pelnė ir A. Velička (92:99). Aurimas Majauskas pataikė labai svarbų tritaškį (95:99), klaipėdiečiai turėjo dar vieną šansą, tačiau buvo pažeista vidurio linijos taisyklė.
C. Stanley, prasidėjus paskutinei minutei, provokavo pražangą bei realizavo abu metimus (101:95), tačiau A. Velička atsakė greitu tritaškiu – 98:101. Likus penkiolikai sekundžių, šiauliečiams teko prasižengti, rezultatas – 99:101. Šiaulių komanda neišsimetė kamuolio per penkias sekundes, bet tą patį kartojo ir „Neptūnas“.
D. McKnightas įmetė vieną baudos metimą, o A. Velička provokavo pražangą, mesdamas iš toli. Tikslą pasiekė du metimai iš trijų (101:102), tad išlyginti rezultato nepavyko, o C. Stanley įmetė vieną baudą. A. Velička dar turėjo metimą savo rankose, bet tolimas šūvis skriejo pro šalį.
„Šiaulių“ gretose išsiskyrė produktyviausias savo rungtynes LKL, kurią remia „Betsson“, žaidęs C. Hendersonas – jo sąskaitoje 20 taškų, 9 atkovoti kamuoliai ir 27 naudingumo balai.
Komandoje debiutavęs C. Stanley surinko 12 taškų, 4 rezultatyvius perdavimus, po 2 sugriebtus ir prarastus kamuolius bei 12 efektyvumo balų.
Klaipėdiečiams nepakako to, kad R. Lomažas rinko 22 taškus, o Z. Watermanas – 24. Pastarajam tai geriausias sezono mačas.
„Neptūnas“: Zane‘as Watermanas 24, Rihardas Lomažas 22 (4/7 trit.), Arnas Velička 14 (4/10 baud., 8 rez. perd.), Harrisonas Cleary 12 (3/4 trit.), Mindaugas Girdžiūnas 8.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 20 (9 atk. kam., 27 n.b.), Oskaras Pleikys 17 (8 atk. kam., 23 n.b.), Danielis Baslykas 13, Cassiusas Stanley 12, Dayvionas McKnightas 10 (6 atk. kam., 7 rez. perd.).
Naujausi komentarai