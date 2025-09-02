Vlado Garasto taurė: ar „Neptūnui“ pavyks trečią kartą į viršų kelti nugalėtojų trofėjų?

Lietuvos krepšinio federacijos garbės prezidento, šalies krepšinio legendos V. Garasto globojamas turnyras Klaipėdoje vyks jau 11-ąjį kartą.
Per tą laikotarpį „Neptūnui“ dukart yra pavykę į viršų kelti nugalėtojų taurę – tai buvo padaryta 2016 ir 2019 metais.
Iš 2016 metų Vlado Garasto taurės nugalėtojų ekipos neptūniečių gretose yra likęs vienintelis žaidėjas Mindaugas Girdžiūnas, taip pat 2016 ir 2019 metų triumfo akimirkas puikiai pamena jau krepšininko karjerą baigęs ir į vadovaujamas „Neptūno“ klubo pareigas kibęs Martynas Mažeika.
Šie klaipėdiečiai puikiai žino pergalės skonį – į viršų kėlė Vlado Garasto turnyro nugalėtojų taurę.
Šiemet „Neptūnas“ subūrė pajėgią ekipą ir po dešimtmečio vėl dalyvaus Europos taurės turnyre. Tai „Neptūno“ sirgaliams teikia papildomų vilčių ir intrigos – daugelis nekantriai laukia „Neptūno“ sezono pradžios ir nori kuo greičiau savo akimis pamatyti kone iš pagrindų atsinaujinusią „Neptūno“ ekipą su naujuoju Klaipėdos ekipos treneriu Gediminu Petrausku priešaky.
Būtent V. Garasto taurės turnyras bus pirmoji galimybė pamatyti žaidžiantį naujosios sudėties Klaipėdos „Neptūną“, kuriame būrys pajėgių žaidėjų – tiek lietuvių, tiek užsieniečių.
„Jau pasiilgome nuoširdžių klaipėdiečių emocijų, palaikymo ir skanduočių. Kai „Švyturio“ arena būna sausakimša, tada rungtyniauti – vienas malonumas. Mūsų sirgaliai – fantastiški, jie suteikia labai daug jėgų ir motyvacijos. Vlado Garasto taurės turnyras, manau, bus ideali repeticija tiek mums, tiek mūsų sirgaliams prieš ilgą ir sunkų artėjantį tarptautinį sezoną“, – pabrėžė „Neptūno“ krepšinio klubo vadovas Martynas Mažeika.
Įdomu ir tai, kad M. Mažeika 2016 metais, kai „Neptūnas“ pirmą kartą iškovojo Vlado Garasto taurės turnyrą, finale 82:68 įveikęs tuometinį Vilniaus „Lietuvos rytą“, buvo komandos lyderis – sukratė net 25 taškus (5/9 dvit., 4/5 trit., 3/4 baidos, 5 atk. kam., 5 rez. perd.) ir surinko 29 naudingumo balus.
Kitas dabartinės komandos neptūnietis Mindaugas Girdžiūnas tuomet prie pergalės prisidėjo 9 taškais ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
„Man „Neptūno“ klubas ir Klaipėdos krepšinio sirgaliai reiškia labai daug. Visur yra gerai, bet žaisti namuose ir ginti savojo miesto ekipos spalvas yra geriausia. Jau laukiu sezono pradžios. Mano akimis, šiemet suburta „Neptūno“ komanda – simpatiška, o kaip mums seksis susiklijuoti – matysime. Svarbu ir tai, kad grįžtame į tarptautinį lygį – Europos taurės turnyrą. Tai visiems žaidėjams prideda motyvacijos, o Vlado Garasto taurės turnyras bus ne tik savotiška repeticija prieš pat sezono pradžią, bet ir kova dėl taurės“, – sakė M. Girdžiūnas.
Visi žinome, kad sirgalių palaikymas yra tai, kas mūsų krepšininkus motyvuoja, suteikia papildomų jėgų ir įkvepia.
Taigi, kviečiame tapti 11-jo Vlado Garasto taurės turnyro stebėtojais.
Aistruoliai bei nuolatiniai šio renginio stebėtojai ir šį sykį gali tikėtis daug įtemptų, įspūdingų akimirkų.
„Ne kartą esu sakęs: krepšinis, kaip ir teatras, yra skirtas žiūrovams. Kuo labiau užpildyta salė - tuo didesnė motyvacija žaidėjams parodyti visas savo galimybes“, – teigė šio turnyro globėjas Vladas Garastas.
Draugiškas Vlado Garasto taurės krepšinio turnyras truks dvi dienas. Pirmųjų rungtynių pralaimėtojai kitą dieną kovos dėl III vietos, o laimėtojai dėl pagrindinio trofėjaus – V. Garasto taurės. Visi rungtynių žiūrovai (išskyrus VIP) į „Švyturio“ areną pateks per KLUBO įėjimą Nr. 3, iš Dubysos g. pusės. Čia lankytojų lauks erdvi nemokama automobilių stovėjimo aikštelė, jauki aplinka, geriausio matomumo vietos.
Be to, „Švyturio“ arenos KLUBO bare bus transliuojamos Europos krepšinio čempionato rungtynės. Taigi, laukia puiki dviejų dienų krepšinio fiesta.
Bilietus į tarptautinį Vlado Garasto taurės turnyrą galima įsigyti internetu: www.kakava.lt arba kasose: https://kakava.lt/kasos.
Internetinė tiesioginė nuoroda: https://kakava.lt/renginys/tarptautinis-vyru-krepsinio-turnyras-v-garasto-taurei-laimeti/10597.
Dėmesio: „Neptūno“ abonementai į Vlado Garasto taurės turnyrą negalioja, tad kviečiame nedelsti ir įsigyti bilietus į šį turnyrą už patrauklią kainą. Renginio dieną bilietai brangs.
Turnyro tvarkaraštis (dienos bilietas galioja į abi tos dienos rungtynes):
Rugsėjo 13 d. (šeštadienis)
15 val. „Šiauliai“ – Talino „Kalev/Cramo“.
17.30 val. „Neptūnas“ – „Ventspils“.
Rugsėjo 14 d. (sekmadienis)
15 val. * Rungtynės dėl III vietos.
17.30 val. * Finalas.
*rungtynių laikai gali keistis, jei Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kovos dėl 3 vietos Europos krepšinio čempionate.
