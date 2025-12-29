„Neptūnas“ nepadovanojo šventės savo sirgaliams

Po keturių pergalių paeiliui klaipėdiečiai namie 101:103 darkart sezone nusileido „Šiauliams“ (6-6).
Skaičiuojant ir Citadele Karaliaus Mindaugo taurės, ir šalies pirmenybių mačus, Saulės miesto atstovai klaipėdiečius įveikė devintą sykį iš eilės.
Šeimininkai rungtynes pradėjo geriau (11:3), tačiau tolimais metimais šiauliečiai ėmė artėti – 11:12. Tiesa, perimti iniciatyvos taip ir nepavyko, o Harrisono Cleary tritaškiai stabilizavo „Neptūno“ padėtį – 31:23. Po pirmojo kėlinio klaipėdiečiai pirmavo 33:26.
Oskaras Pleikys truktelėjo svečius į priekį (33:36), o po kelių Dayviono McKnighto atakų „Šiauliai“ atsiliko tik 39:40. Rezultatą persvėrė Danielis Baslykas (42:40), savo pranašumą šiauliečiai po truputį augino – 51:45. Po pirmosios mačo dalies svečiai buvo priekyje 55:48.
„Šiauliai“ ne tik nepaleido pranašumo, bet ir jį didino (61:52), o po Siimo-Sanderio Venes metimo ekipas skyrė dviženklis taškų skaičius – 66:55. Zane‘o Watermano bei Rihardo Lomažo tritaškiai gerino „Neptūno“ situaciją (63:67), tačiau priartėti labiau nepavyko – 68:73.
Estas su Cedricu Hendersonu atstatė dviženklę „Šiaulių“ persvarą (82:72), tačiau po tritaškį smeigė Mindaugas Girdžiūnas su Z. Watermanu – 78:82. Dar vieną tolimą šūvį smeigė H. Cleary ir ekipas skyrė jau tik trys taškai – 81:84. Gelbėti komandos į aikštę žengė kurį laiką ant suolo buvęs A. Velička, bet sekė greita jo klaida. Cassiusas Stanley buvo taiklus, Vaidas Kariniauskas pelnė taškus su pražanga ir „Neptūnas“ tapo įspraustas į kampą – 97:85.
Likus trims minutėms, įžiebti viltį „Neptūnui“ bandė R. Lomažas ir Z. Watermanas (90:97), taškus pelnė ir A. Velička (92:99). Aurimas Majauskas pataikė labai svarbų tritaškį (95:99), klaipėdiečiai turėjo dar vieną šansą, tačiau buvo pažeista vidurio linijos taisyklė.
C. Stanley, prasidėjus paskutinei minutei, provokavo pražangą bei realizavo abu metimus (101:95), tačiau A. Velička atsakė greitu tritaškiu – 98:101. Likus penkiolikai sekundžių, šiauliečiams teko prasižengti, rezultatas – 99:101. Šiaulių komanda neišsimetė kamuolio per penkias sekundes, bet tą patį kartojo ir „Neptūnas“.
D. McKnightas įmetė vieną baudos metimą, o A. Velička provokavo pražangą, mesdamas iš toli. Tikslą pasiekė du metimai iš trijų (101:102), tad išlyginti rezultato nepavyko, o C. Stanley įmetė vieną baudą. A. Velička dar turėjo metimą savo rankose, bet tolimas šūvis skriejo pro šalį.
„Šiaulių“ gretose išsiskyrė produktyviausias savo rungtynes LKL, kurią remia „Betsson“, žaidęs C. Hendersonas – jo sąskaitoje 20 taškų, 9 atkovoti kamuoliai ir 27 naudingumo balai.
Komandoje debiutavęs C. Stanley surinko 12 taškų, 4 rezultatyvius perdavimus, po 2 sugriebtus ir prarastus kamuolius bei 12 efektyvumo balų.
Klaipėdiečiams nepakako to, kad R. Lomažas rinko 22 taškus, o Z. Watermanas – 24. Pastarajam tai geriausias sezono mačas.
„Neptūnas“: Zane‘as Watermanas 24, Rihardas Lomažas 22 (4/7 trit.), Arnas Velička 14 (4/10 baud., 8 rez. perd.), Harrisonas Cleary 12 (3/4 trit.), Mindaugas Girdžiūnas 8.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 20 (9 atk. kam., 27 n.b.), Oskaras Pleikys 17 (8 atk. kam., 23 n.b.), Danielis Baslykas 13, Cassiusas Stanley 12, Dayvionas McKnightas 10 (6 atk. kam., 7 rez. perd.).
„Labiausiai džiugina 18 puolime atkovotų kamuolių ir 26 rezultatyvūs perdavimai. Matyti tokią statistika yra smagu“, - dėstė „Šiaulių“ vairininkas Darius Songaila.
„Abiejose aikštelės pusėse turėjome problemų. Šiauliečių atkovoti kamuoliai puolime buvo didžiulis akcentas, bet jį pralaimėjome. Komandą ištiko tam tikras sustingimas, kai pametėme galvą ir koncentraciją. Tarsi pasivydavome, bet neperžengdavome tos ribos. Nesugebėjome pasinaudoti puikia proga nudžiuginti sirgalius, kurie sukūrė nuostabią atmosferą“, - aiškino Gediminas Petrauskas.
