Kamuolius puolime rinkę kauniečiai nepaliko šansų varžovams

Per pirmas 4 minutes komandos sunkiai rinko taškus: „Žalgirio“ gretose trečiuoju bandymu pasižymėjo Deividas Sirvydis, po Sylvaino Francisco perdavimo įdėjo Ąžuolas Tubelis, baudą įmetė Laurynas Birutis – 6:3. Po du taškus pelnę Arnas Butkevičius, Ignas Bradeikis ir Edgaras Ulanovas lygino rezultatą – 12:12. Pirmojo kėlinio pabaigoje po tritaškį pataikė I.Brazdeikis ir Dustinas Sleva – 18:17.
Antrojo kėlinio pradžioje tritaškių seriją pratęsė ir Maodo Lo bei E.Ulanovas – 24:19. Ą.Tubelis įmetė 1 baudą, S.Francisco praslydo po krepšiu, o Ą.Tubelis ir D.Sleva tritaškiais didino „Žalgirio“ persvarą – 33:26. S.Francisco perdavimais surado Ą.Tubelį ir tritaškį pataikiusį M.Lo, bet varžovai irgi atsakė šeštuoju savo taikliu tolimu metimu – 38:35.
M.Wrightas pradėjo trečiąjį kėlinį atsidarydamas savo sąskaitą baudų metimais, S.Francisco prasiveržė į kairę pusę, M.Wrightas dukart dėjimais drebino krepšį – 46:45. E.Ulanovas apžaidė varžovą nugarą, Ą.Tubelis sumetė 3 baudų metimus – 51:47. Nuo baudų metimo linijos neklydo D.Sleva, tritaškį iš kampo pataikė A.Butkevičius, iš vidutinio nuotolio įmetė I.Brazdeikis, o kėlinį tritaškiu su sirena uždarė M.Lo – 61:58.
I.Brazdeikis ir 4 taškus pelnęs A.Butkevičius didino „Žalgirio“ pranašumą – 67:60. M.Wrightas galingu dvitaškiu ir S.Francisco tolimu metimu išlaikė tą patį skirtumą – 72:65. M.Wrightas dvitaškiu ir S.Francisco 4 taškais laikė kauniečius priekyje – 78:73. M.Lo smeigė tritaškį po S.Francisco perdavimo, M.Wrightas įmetė baudą po savo dešimtojo atkovoto kamuolio, o S.Francisco užbaigė rungtynes 4 taškais – 86:77.
„Žalgiris“: S.Francisco 15 (7 rez. perd.), M.Lo 12, M.Wrightas 11 (10 atk. kam.), Ą.Tubelis 11 (8 atk. kam., 2 blk.), I.Brazdeikis 9, A.Butkevičius 9, D.Sleva 8, E.Ulanovas 7, D.Sirvydis 3, L.Birutis 1, M.Rubštavičius 0.
„Valencia Basket“: J.Pradilla 15 (5 atk. kam.), J.Montero 15 (2 per. kam.), K.Tayloras 14, O.Moore‘as 11 (4 rez. perd.).
"Atkovojome 16 kamuolių puolime, tai rodo mūsų norą kautis. Mano tikslas yra, kad žaidėjai visada būtų tokie. Manau, kad juos kontroliavome gynyboje. Šitų rungtynių labai laukiau, kažkiek jaudinausi. Manau, kad „Valencia“ iš visų aštuonių komandų, su kuriomis žaidėme, atrodo labiausiai pasiruošusi. Žaidžia nestandartinį krepšinį, buvo labai svarbu juos stabdyti. Kitos komandos turėjo problemų su gynėjais, galbūt kažkas prieš tai mūsų neįvertino. Todėl tikrai džiugu", - sakė T. Masiulis.
