Kapitono vedini žalgiriečiai uostamiestyje pasiekė užtikrintą pergalę

Per pirmąsias atakas žalgiriečiai puikiai dalijosi kamuoliu – po šešių rezultatyvių perdavimų 8 taškus rinko Laurynas Birutis, 5 – Dustinas Sleva ir 13:5 pirmavęs „Žalgiris“ privertė varžovų trenerių štabą prašyti minutės pertraukėlės. Po jos Sylvainas Francisco pakabino kamuolį Moseso Wrighto dėjimui (15:7), bet po to iki kito M.Wrighto taiklaus metimo praėjo net 4 minutės – 17:13. Pirmojo kėlinio pabaigoje Edgaras Ulanovas atliko perdavimą Ąžuolui Tubeliui ir pats pelnė 4 taškus – 23:16.
Per 5 antrojo kėlinio minutes „Žalgiriui“ vienintelį taiklų metimą atliko S.Francisco ir svečiai trumpam atsidūrė atsiliekančiųjų vaidmenyje – 25:29. Ą.Tubelis 4 taškais lygino rezultatą (29:29), o du tritaškius pataikęs S.Francisco persvarą gražino kauniečiams – 36:31. S.Francisco varžovus apdovanojo 2 blokais ir pats realizavo 2 baudų metimus, E.Ulanovas pridėjo ataką „2+1“, antrąjį kėlinį baudų metimais uždarė Nigelas Williamsas-Gossas – 43:33.
L.Birutis ir Ignas Brazdeikis įveikė varžovų gynybą, N.Williamsas-Gossas smeigė tritaškį – 51:37. M.Wrightas galingai dėjo po puolime atkovoto kamuolio, S.Francisco perdavimą tritaškiu pavertė Maodo Lo – 56:44. M.Wrightas rinko dar 5 taškus, E.Ulanovas sumetė baudas – 63:50.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje Ą.Tubelis dominavo po krepšiu ir pelnė 7 taškus, tris baudas įmetė E.Ulanovas – 73:57. Po kelių nesėkmingų žalgiriečių atakų E.Ulanovas ir Ą.Tubelis vėl rinko po 3 taškus – 79:69. Paskutinius „Neptūno“ bandymus pakeisti rungtynių eigą užgesino dar 5 E.Ulanovo taškai – 84:71.
„Žalgiris“: E.Ulanovas 20 (5 atk. kam.), Ą.Tubelis 16 (2 per. kam.), L.Birutis 11 (5 atk. kam.), M.Wrightas 11 (7 atk. kam., 2 blk.), S.Francisco 10 (9 rez. perd., 2 blk.), N.Williamsas-Gossas 6 (7 rez. perd.), D.Sleva 5, M.Lo 3, D.Sirvydis 0, A.Butkevičius 0 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), M.Rubštavičius 0.
„Neptūnas“: Z.Watermanas 15 (5 atk. kam.), R.Lomažas 15 (5 atk. kam., 7 rez. perd., 2 per. kam.), D.Tarolis 14 (5 atk. kam., 2 per. kam.), A.Velička 14 (6 rez. perd.).
