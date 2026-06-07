Kauno „Žalgiris“ LKL finalo starte neturėjo daug vargo su „Juventus“

Tomo Masiulio kariauna namuose 107:75 (27:13, 18:21, 30:26, 32:15) parbloškė Utenos „Juventus“ ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį – 1:0.
Tuo pačiu tai buvo jau 33-oji žalgiriečių pergalė paeiliui.
32 taškų skirtumas – didžiausias finalo rungtynėse nuo 2019-ųjų, kuomet „Žalgiris“ net 38 taškų skirtumu (92:54) pervažiavo Vilniaus „Rytą“.
Antrasis serijos mačas bus žaidžiamas antradienį Utenoje. Rungtynes nuo 18.30 val. tiesiogiai transliuos BTV televizija ir „Telia Play“
Finalą taikliu dvitaškiu metimu pradėjo „Juventus“, tačiau „Žalgiris“ greitai išlygino ir persvėrė rezultatą savo naudai. Kauniečių persvara kėlinio eigoje stabiliai augo ir dar pirmajame kėlinyje pasiekė dviženklę ribą (19:8). Skaudžiu dūriu svečiams tapo Dustino Slevos tritaškis su ketvirčio sirena – 27:13.
Antrojo ketvirčio pradžioje aikštelėje toliau dominavo šeimininkai, kurie keliskart buvo įgiję 18 taškų pranašumą (38:20). „Juventus“ puolimą gaivinti bandė Maxwellas Lewisas bei Paulius Valinskas, padėję komandai šiek tiek sumažinti atsilikimą. Prieš ilgąją pertrauką Erikas Venskus pataikė tolimą metimą, po kurio uteniškių situacija dar neatrodo kritiškai bloga – 34:45.
Po pertraukos „Žalgiris“ išlaikė rungtynių kontrolę. Utenos ekipa bandė priešintis individualiais M. Lewiso bei Hassano Diarra reidais, tačiau stabilus šeimininkų puolimas neleido atkurti intrigos. Kėlinį baudų metimais uždarė abiejų komandų aukštaūgiai, o švieslentė prieš lemiamą ketvirtį rodė saugų „Žalgirio“ pranašumą – 75:60.
Situacija nesikeitė ir tiksint paskutiniosioms dešimt minučių. Kauno ekipa netgi dar labiau padidino apsukas ir pradėjo triuškinti varžovus (93:68). Šimtąjį tašką komandos draugų ir sirgalių džiaugsmui pelnė Deividas Sirvydis, o finalinė sirena skelbė triuškinančią šeimininkų pergalę.
„Žalgiris“: Ąžuolas Tubelis 19, Mosesas Wrightas 17, Sylvainas Francisco 16, Nigelas Williamsas-Gossas 13, Laurynas Birutis ir Deividas Sirvydis po 9, Dustinas Sleva 8.
„Juventus“: Maxwellas Lewisas 18, Paulius Valinskas 13, Šarūnas Beniušis 12, Erikas Venskus 11, Lukas Uleckas 9, Hassanas Diarra 8.
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