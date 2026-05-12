Ketvirtfinalio link – skirtingais keliai

Žaidėjai išsklaidė nerimą
Kauno „Žalgiris“, anksčiau užsitikrinęs pirmą vietą, ketvirtfinalyje egzaminuos Utenos „Juventus“ arba „Jonavos Hipocredit“ krepšininkus.
Žalgiriečiai į LKL, kurią remia „Betsson“, čempionatą sugrįžo užbaigę žygį Eurolygos turnyre – pralaimėję ketvirtfinalio iki trijų pergalių mačą 1:3 (78:89, 74:86, 81:78, 90:94) Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo „Fenerbahce“.
Po dramatiško Eurolygos mūšio Kauno ekipos trenerių štabas leido atsikvėpti Nigelui Williamsui-Gossui, Sylvainui Francisco, Ąžuolui Tubeliui, Mosesui Wrightui, tačiau ir be jų „Žalgiris“ savo arenoje 87:70 privertė kapituliuoti Panevėžio „Lietkabelį“, kurio gretose nebuvo Danieliaus Lavrinovičiaus, Gabrieliaus Maldūno, Dovio Bičkauskio.
„Buvo šiek tiek neramu, kaip mums susiklostys šios rungtynės, nes su „Lietkabeliu“ visą sezoną žaidėme labai sunkiai. Vis dėlto žaidėjai, kurie rečiau žengia į aikštę, suprato, kad tai jų šansas, tad rimtai, profesionaliai pažiūrėjo į varžybas. Visada norime tokio nusiteikimo, nepaisant, kokia mūsų situacija“, – svarstė „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
LKL lyderiai reguliarųjį sezoną dar žais svečiuose su Klaipėdos „Neptūnu“ (gegužės 13-ąją) ir namuose su „Juventus“ (15 d.) bei Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“ (17 d.).
M. Lo lieka Kaune
Prieš mačą su panevėžiečiais Kauno klubas patvirtino, kad pratęsė sutartį (pagal formulę 1+1) su 33-ejų metų pasaulio ir Europos čempionu gynėju Maodo Lo.
„Mano šeimai Kaunas labai patinka, esame puikiai įsikūrę, todėl norime čia likti. Solidus „Žalgirio“ sezonas ir tęstinumo ambicijos žadina norą būti tokios organizacijos dalimi. Sirgaliai – taip pat geriausi, kokius esu matęs per savo karjerą. Palaima žaisti krepšinį, kai tokia aplinka ir kultūra“, – kalbėjo M. Lo.
„Svarbiausia, kad Maodo puikiai supranta savo vaidmenį – kad vis tiek yra po S. Francisco ir N. Williamso-Gosso, bet energija, kurią jis įneša į aikštę pakilęs nuo suoliuko ir leidžia šiek tiek atsikvėpti pagrindiniams žaidėjams, labai aukštai vertinama“, – komentavo „Žalgirio“ klubo prezidentas Paulius Jankūnas.
Iš Berlyno kilęs, afrikiečių kraujo turintis M. Lo pridūrė, kad stengsis čempioniškai užbaigti LKL sezoną.
Intriga – pajūrio derbis
Tikėtina, kad LKL ketvirtfinalyje vyks pajūrio derbis – „Neptūno“ ir „Gargždų“ akistata.
Klaipėdos komanda jau galėjo užsitikrinti trečią vietą, tačiau savo arenoje 91:97 pralaimėjo būtent gargždiškiams, kurie įsitvirtino šeštoje vietoje.
„Neptūno“ laukia rungtynės su „Žalgiriu“ ir jonaviečiais. Bent viena klaipėdiečių pergalė ar kol kas ketvirtoje vietoje esančių „Šiaulių“ kluptelėjimas (liko tik dvikova su „Lietkabeliu“) lems, kad dėl bilieto į pusfinalį Gedimino Petrausko vadovaujama kariauna kausis su „Gargždais“.
Jeigu klaipėdiečiai ir šiauliečiai surinktų po lygiai pergalių ir pralaimėjimų, dėl geresnių tarpusavio susitikimų rezultatų „Neptūnas“ būtų trečias.
„Šiuo metu mažiausiai galvoju apie atkrintamąsias varžybas. Mums pirmiausia reikia gerinti daug paprastų dalykų, nebūtinai susijusių su krepšinio elementais, nes šioje sezono stadijoje esame ne tokie, kokie turėtume būti“, – pareiškė uostamiečio ekipą treniruojantis G. Petrauskas.
Rezultatai
Kauno „Žalgiris“–Panevėžio „Lietkabelis“ 87:70 (17:15, 26:19, 24:11, 20:25). 4 255 žiūrovai. D. Sleva 20 taškų (4/6 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai) / K. Kullamae 13 taškų.
„Jonava Hipocredit“–„Šiauliai“ 86:70 (22:13, 19:24, 24:14, 21:19). 724 žiūrovai. L. Kreišmontas 21 taškas (6/8 tritaškių, 7 atkovoti kamuoliai) / C. Hendersonas 19 taškų (7 atkovoti kamuoliai).
Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“–Utenos „Juventus“ 95:98 (16:25, 26:16, 23:25, 21:20, 9:12). 938 žiūrovai. J. Godfrey 19 taškų (5 atkovoti kamuoliai) / L. Uleckas 19 taškų (6 rezultatyvūs perdavimai).
Klaipėdos „Neptūnas“–„Gargždai“ 91:97 (30:30, 18:25, 21:24, 22:18). 1 686 žiūrovai. R. Lomažas 24 taškai (6 rezultatyvūs perdavimai) / D. Gailius 19 taškų (3/5 tritaškių).
Turnyro lentelė
1. „Žalgiris“ 28 1
2. „Rytas“ 19 11
3. „Neptūnas“ 16 14
4. „Šiauliai“ 16 15
5. „Lietkabelis“ 15 16
6. „Gargždai“ 14 17
7. „Juventus“ 11 19
8. „Jonava Hipocredit“ 9 21
9. „Nevėžis-Paskolų klubas“ 8 22
