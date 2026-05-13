 Krepšinio bendruomenę sukrėtė dviejų sportininkų netektys

Krepšinio bendruomenę sukrėtė dviejų sportininkų netektys

2026-05-13 09:40 diena.lt inf.

Užgeso 29-erių Memfio „Grizzlies“ puolėjo Brandono Clarke’o ir 47-erių Jasono Collinso, kovojusio su agresyvia smegenų vėžio forma, gyvybės.

Brandonas Clarke'as (kairėje), Jasonas Collinsas (dešinėje).
Brandonas Clarke'as (kairėje), Jasonas Collinsas (dešinėje). / AP ir X. Collin/Image Press Agency nuotr.

Apie buvusio Jono Valančiūno komandos draugo mirtį antradienį pranešė pats klubas.

„Esame sugniuždyti dėl tragiškos Brandono Clarke’o netekties. Brandonas buvo išskirtinis komandos draugas ir dar geresnis žmogus, kurio įtaka organizacijai bei platesnei Memfio bendruomenei niekada nebus pamiršta. Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems šiuo sunkiu metu“ – rašoma pranešime.

Mirties priežastis kol kas nenurodyta.

Dar viena skaudi žinia pasiekė krepšinio bendruomenę – po kovos su onkologine liga mirė trylika sezonų NBA praleidęs J. Collinsas. Krepšininkas savo karjerą pradėjo dar 2001-aisiais Bruklino „Nets“ klube.

Praėjusių metų rugsėjį pranešta apie sportininkui atliekamą smegenų auglio gydymą, o po kelių mėnesių atskleista, kad J. Collinsui diagnozuota ketvirtos stadijos glioblastoma.

Šiame straipsnyje:
Jasonas Collinsas
Brandonas Clarke'as
krepšinis
netektys
Memfio Grizzlies
NBA

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų