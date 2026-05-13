Krepšinio bendruomenę sukrėtė dviejų sportininkų netektys

Apie buvusio Jono Valančiūno komandos draugo mirtį antradienį pranešė pats klubas.
„Esame sugniuždyti dėl tragiškos Brandono Clarke’o netekties. Brandonas buvo išskirtinis komandos draugas ir dar geresnis žmogus, kurio įtaka organizacijai bei platesnei Memfio bendruomenei niekada nebus pamiršta. Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems šiuo sunkiu metu“ – rašoma pranešime.
Mirties priežastis kol kas nenurodyta.
Dar viena skaudi žinia pasiekė krepšinio bendruomenę – po kovos su onkologine liga mirė trylika sezonų NBA praleidęs J. Collinsas. Krepšininkas savo karjerą pradėjo dar 2001-aisiais Bruklino „Nets“ klube.
Praėjusių metų rugsėjį pranešta apie sportininkui atliekamą smegenų auglio gydymą, o po kelių mėnesių atskleista, kad J. Collinsui diagnozuota ketvirtos stadijos glioblastoma.
