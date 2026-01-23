Kretingos ekipos treneris Mikaločius: manau, kad yra šansų patekti į aštuonetą

Vicečempionų tvirtovėje kretingiškiai pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo užtikrintai – 94:83. O šįkart rungtynės vyks Kretingos sporto centre, kuris pagal rungtynių lankomumą yra antra daugiausiai aistruolių pritraukianti NKL arena.
„Reikia tiesiog toliau žaisti tą patį komandišką krepšinį, o ne individualiai užbaiginėti atakas. Turime daug derinių bei opcijų, po kurių galime dalintis kamuoliu, todėl tikiuosi tokio paties krepšinio ir savaitės rungtynėse“, – teigė „Kretingos-Rivile“ strategas A. Mikaločius.
Anot trenerio, Kretingos komanda stengiasi ne tik ruoštis kiekvienoms rungtynėms, bet ir jas laimėti: „Turnyro lentelės viduryje yra didelė „košė“. Po vienos geros savaitės tu jau gali būti aštuonete, po blogos – nepatekti net į atkrintamąsias. Manau, šansų patekti į aštuonetą yra, bet viskas priklauso nuo mūsų pačių. Stengiamės nieko neskaičiuoti.“
„Kretinga-Rivile“ yra trečia daugiausiai rezultatyvių perdavimų išdalinanti (vid. 20,2 rez. perd.) ir trečia daugiausiai pražangų išprovokuojanti ekipa (vid. 22).
Kretingiškių žaidimo ašis sukasi aplink reguliariojo sezono MVP tapusį dvigubų dublių mašiną Julių Kazakauską. Puolėjo rodikliai yra įspūdingi – per 33 minutes vidutiniškai po 18,2 taško (3 vieta), 11,3 atšokusio kamuolio (1 vieta), 5,5 rezultatyvaus perdavimo (5 vieta), 7,3 išprovokuotos pražangos (1 vieta) bei 30,4 naudingumo balo (1 vieta).
Tuo metu „Perlas Go“ turi septynis krepšininkus, fiksuojančius dviženklį naudingumo balų statistiką, o ryškiausias iš jų – Theodore’as Gadsdenas. 23-ejų amerikietis vidutiniškai renka po 16 taškų, 6 sugriebtus ir 1,5 pavogto kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir 16,9 efektyvumo balo per 31,5 minutės.
Be to, per savaitę „Perlas Go“ gretas sustiprino du „Omegos-Tauro-LSU“ aprangą vilkėję jaunuoliai – 18-metis Ąžuolas Hopenas ir sugrįžtantis 19-metis Armandas Bancevičius. Pastarasis anksčiau Vilkaviškyje žaidė dvejus metus paeiliui.
Vilkaviškiečiai pagal praleidžiamus taškus į savo krepšį yra ketvirti lygoje (vid. 79), o pagal perimtus kamuolius – penkti (7,8 per. kam.).
„Kretinga-Rivile“ ir Vilkaviškio „Perlas Go“ akistata jau šį šeštadienį, 14 val.
