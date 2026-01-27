 KU krepšininkai užtikrintai lyderiauja Lietuvos studentų krepšinio lygoje

2026-01-27 13:17
LSKL inf.

Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) čempionate sužaistos dar dvejos rungtynės, po kurių koja kojon žengia abu A grupės lyderiai – Klaipėdos universitetas (KU) ir Kauno technologijos universitetas (KTU), į savo sąskaitą įsirašę po šeštąją pergalę.

KU krepšininkai užtikrintai lyderiauja Lietuvos studentų krepšinio lygoje / LSKL nuotr.

Lietuvos sporto universiteto (LSU) krepšininkams LSKL bronziniai prizininkai Klaipėdos universiteto žaidėjai šį sezoną – neįkandamas riešutėlis. Klaipėdiečiai pirmajame čempionato ture namuose LSU ekipą nugalėjo net 53 taškų skirtumu – 115:62 (37:8, 19:14, 32:15, 27:25), o šįkart Kaune – 31 taško skirtumu – 105:74 (32:13, 23:21, 29:15, 21:25).

Jau pirmajame kėlinyje, kai klaipėdiečiai, surengę atakų šou, gerokai trūktelėjo į priekį – 32:13, vėliau visas rungtynes užtikrintai pirmavo.

Klaipėdos ekipos gretose sunkiai sulaikomas buvo Simas Šarakauskas, per 30 aikštėje praleistų minučių surinkęs 23 taškus (7/8 dvit., 2/8 trit., 3/5 baudos, 4 atk. kam., 7 rez. perd., 3 perimti kamuoliai, 7 išprovokuotos varžovų pražangos, 33 naud. bal.).

Aringas Brazauskas prie pergalės pridėjo 21 tašką (8/10 dvit., 5/6 baudos, 7 atk. kam., 30 naud. balų).

Taip pat iš KU dviženkliu rezultatyvumu pasižymėjo: Gabrielius Mažeika – penkiolika taškų (8 rez. perd.), Juozas Virkutis – keturiolika taškų, Deinas Kuodys – trylika, o Tomas Zelenskij – dvylika taškų.

LSU gretose dviženklį taškų skaičių surinko trys krepšininkai: Nedas Sterlo Orlickas – devyniolika, Vainius Vabalas – trylika, Gustas Virbalis – dešimt.

KU laimėjo kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – 37:33 ir gerokai rečiau klydo.

KU ir KTU yra iškovojusios po šešias pergales ir patyrusios vos po vieną pralaimėjimą bei A grupėje lyderiauja. Toliau šioje grupėje rikiuojasi Vilnius TECH (trys pergalės, penki pralaimėjimai), Mykolo Romerio universitetas (MRU, dvi pergalės, penki pralaimėjimai) ir LSU (viena pergalė, šeši pralaimėjimai).

