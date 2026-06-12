Kuzminskas: reikia skatinti jaunimo aktyvumą, sportą ir kovą už save

Renginys sulaukė žymių Lietuvos krepšinio asmenybių dėmesio – „Mindaugas Kuzminskas Cup“ turnyre apsilankė Arvydas Macijauskas, Gintarė Petronytė, Saulius Kuzminskas, Algirdas Milonas ir kiti.
Paklaustas, kur mato didžiausią tokių turnyrų prasmę, M. Kuzminskas atsakė: „Manau, tokie turnyrai skatina moksleivius varžytis, kovoti, auginti bendruomeniškumą. Po rungtynių vaikai, tėveliai ir treneriai draugiškai gėrė kavytę, valgė picas ir diskutavo. Kuo daugiau tokių iniciatyvų, tuo mums visiems geriau. Reikia skatinti jaunimo aktyvumą, sportą ir kovą už save.“
M. Kuzminskas – ilgametis Lietuvos rinktinės krepšininkas, savo kolekcijoje turintis du Europos čempionato sidabro medalius.
36-erių vilnietis yra vienas iš vos septyniolikos lietuvių, kuriems per visą Lietuvos krepšinio istoriją yra pavykę žaisti NBA – stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje.
Lietuvis 2016–2017 m. sezone žaidė legendiniame Niujorko „Knicks“ klube. Būtent M. Kuzminsko prieš dešimtmetį atstovauta organizacija šiuo metu yra per vieną žingsnį nuo NBA čempionų žiedų ir didžiausio triumfo klubo istorijoje nuo 1973 m.
„Labai džiaugiuosi dėl savo buvusios komandos sėkmės. Dar labiau džiaugiuosi dėl paties finalo, nes San Antonijaus „Spurs“ ir Niujorko „Knicks“ serija yra tiesiog fantastiška. Atvirai pasakysiu – praėjusio sezono NBA finalo nesekiau, o šiemet viską stebiu labai atidžiai. Palaikau Niujorką ir linkiu šiai komandai laimėti. Niujorke žmonės beprotiškai myli sportą, o „Knicks“ triumfas susilauktų milžiniško dėmesio pasauliniu mastu“ – kalbėjo M. Kuzminskas.
„Mindaugas Kuzminskas Cup“ turnyrą kartu su Tarptautine Amerikos mokykla Vilniuje organizuoja Sostinės krepšinio mokykla (SKM).
„Vis daugiau tėvelių ir jų vaikų renkasi privatų švietimą ir privačias ugdymo įstaigas, o jos krepšinio programas patiki SKM specialistams. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Mindaugas Kuzminskas ėmėsi globoti šią taurę ir jau antrus metus iš eilės vaikams suteikia stimulą sportuoti ir siekti savo tikslų,“ – kalbėjo vienas iš SKM valdybos narių Andrius Čerškus.
Čia pat krepšinio treneris ir sporto vadybininkas pridėjo: „Pats turnyras buvo suorganizuotas amerikietišku stiliumi – visus dalyvius ir žiūrovus pasitiko savanoriai, kiekviena komanda turėjo savo rūbinę, o po rungtynių vaikai ir tėveliai viską aptarė picų vakarėlyje. Neįtikėtina turėti tokius patikimus ir inovatyvius partnerius kaip AISV.“
SKM.lt po turnyro pakalbino ir patį M. Kuzminską.
– Mindaugai, ar būdamas vaikas galėjote įsivaizduoti, kad kada nors pats turėsite savo vardo turnyrą?
– Geras klausimas (šypsosi). Tuo metu tiesiog svajojau ir tikėjausi, kad galbūt ir man pavyks tapti krepšininku. Kai pagalvoju, išsipildė visos mano svajonės. Labai smagu, kad su broliu prieš kurį laiką jau organizavome vaikų krepšinio stovyklas ir galbūt prie to grįšime ateityje.
Dabar atsirado ir turnyras, kuris, tikiuosi, taps gražia tradicija. Pats buvau turnyre ir stebėjau visas kovas. Matyti tą vaikų entuziazmą, kovą ir prisiminti save patį vaikystėje yra be galo smagu.
– Galbūt turite savo taurės viziją, kaip ji galėtų atrodyti ateityje?
– Planuojame augti ir plėstis. Turint tokią pukią organizacinę pagalbą, kurią suteikia Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje ir Sostinės krepšinio mokykla, ateiyje norėtųsi sujungti kuo daugiau vaikų ir plėstis į kitas amžiaus grupes. Tik pagyrimai ir padėkos visai komandai, kuri prie to prisidėjo.
– Kai turi savo vaikų, į tokius renginius turbūt pažvelgi dar kitu kampu?
– Kai turi savo vaikų, viskas pajautrėja. Tuomet labiau galvoji, ką ir kaip gali suorganizuoti geriau, nes norisi, kad mano ir visų vaikai augtų teisingoje aplinkoje. Labai tikiuosi, kad kai mano vaikas bus tokio amžiaus, kuris leis dalyvauti taurėje, turnyras dar gyvuos (šypsosi).
– Krepšinio turnyrų ir stovyklų pasirinkimas Lietuvoje, ko gero, išgyvena aukso amžių. Pritartumėte tam?
– Aš manau, kad tai yra labai gerai, nes to ilgus metus trūko. Kiekvienas turnyras ar stovykla gali įkvėpti vaikus pasukti sporto keliu ir tai nebūtinai turi būti profesionalaus krepšininko kelias. Jeigu bent keli vaikai pasirinks sporto kelią, mes būsime pasiekę savo tikslą ir gausime karmos taškų. Taip pat labai svarbu, kad tokios stovyklos ir turnyrai nebūtų paremti komerciniu principu, o būtų tiesiog duoklė vaikams ir krepšiniui.
– Ar pats planuojate toliau žaisti krepšinį profesionaliai?
– Esu visiškai sveikas, geriausios sportinės formos per pastaruosius dvejus metus. Tuo pačiu mano kontraktų lūkesčiai yra dideli – norisi gero miesto ir laiminčios komandos. Po šio asmeniškai sunkesnio sezono gali būti šiek tiek sunkiau, bet aš esu kantrus. Esu nusiteikęs laukti tiek, kiek reikės. Sveikata leidžia, noro yra ir pažiūrėsime, kaip viskas susiklostys.
– 1989-ųjų kartos žaidėjų profesionaliame krepšinyje jau likę nedaug. Kaip dėl to jaučiatės?
– Įdomiai. Neseniai pamačiau, kad Deividas Gailius baigė karjerą, su kuriuo prieš septyniolika metų rungtyniavome „Šiauliuose“. Labai keistas jausmas. Buvo labai sunku baigti etapą Lietuvos rinktinėje, todėl neįsivaizduoju kaip bus, kai baigsis krepšininko karjera. Sunku žodžiais apibūdinti šį jausmą. Kai nuspręsiu baigti, norėtųsi iškart nerti į kitą veiklą. Nenoriu pailsėti nuo krepšinio, noriu likti jame ir tikiuosi, kad taip ir atsitiks.
Naujausi komentarai