Latvių dueto neužteko: „Žalgirio“ serija dramatiškai prasitęsė Klaipėdoje

Tomo Masiulio treniruojama komanda išvykoje 93:90 (27:22, 27:28, 28:19, 11:21) pranoko Klaipėdos „Neptūną“ (16-15), kuris kiek susikomplikavo savo galimybes reguliariajame sezone užimti trečią vietą.
Klaipėdiečiams trečiąją vietą garantuotų tiek pergalė paskutiniajame ture prieš „Jonavą Hipocredit“, tiek „Šiaulių“ pralaimėjimas prieš Panevėžio „Lietkabelį“. Priešingu atveju „Neptūnui“ tektų susikeisti vietomis su šiauliečiais, kurie šiuo metu rikiuojasi ketvirti.
Kauniečiams tai buvo jau 25-asis laimėjimas paeiliui.
Rungtynes sėkmingiau pradėjo svečiai (13:6), tačiau šeimininkai parodė reakciją ir aštuoniais taškais paeiliui persvėrė rezultatą (14:13). Tuomet žalgiriečių persvara vėl pamažu ėmė augti, o kėlinio pabaigoje ji siekė 7 taškus (27:20), prieš atsilikimą sušvelninant Mindaugui Girdžiūnui – 22:27.
Sylvaino Francisco tritaškis antrojo ketvirčio pradžioje kauniečiams leido pirmąkart įgyti dviženklę persvarą (35:25). Vis tik Karlio Šilinio užkurtas „Neptūnas“ nenuleido rankų ir mažino atsilikimą, kuris galutinai ištirpo tritaškį realizavus M. Girdžiūnui (48:48). Lietuvos čempionai dar spėjo pasigerinti savo padėtį prieš pat pertrauką – 54:50.
Po pertraukos „Žalgiris“ vėl truktelėjo į priekį (62:52), bet nesugebėjo ilgesnį laiką išlaikyti šio pranašumo, vėl ėmusio tirpti. Spurtas 9:0 klaipėdiečiams leido priartėti per minimalų atstumą (61:62). Savo atkarpą surengė ir svečiai, taškus rinkę vien baudų metimais ir tritaškiais (76:63). „Neptūnas“ trissyk paeiliui pataikė savo dvitaškius, bet šias pastangas dviem tolimais metimais nubraukė Dustinas Sleva, pataikęs ir įsūdingą metimą su kėlinio sirena – 82:69.
Lemiamas kėlinys klostėsi šeimininkų pageidaujamu scenarijumi – kauniečiai strigo puolime, o klaipėdiečiai savųjų šansų nešvaistė. Likus kiek mažiau nei 4 minutėms Rihardo Lomažo dvitaškis vėl atstatė lygybę (86:86). Kertiniais momentais svečiai išnaudojo Ąžuolo Tubelio talentą – puolėjas provokavo varžovų pražangas ir padėjo savo komandai pasijausti komfortabiliau (92:88). Po Nigelio Williamso-Gosso baudos metimo atrodė, jog intrigos nebeliko (93:88), tačiau Karlis Šilinis pataikė iš po krepšio, o S. Francsico sužingsniavo. Po šarminės „Akvilės“ pertraukėlės netaiklų tritaškį paleido Harrisonas Cleary, o tuomet šansą dar turėjo Arnas Velička, paleidęs metimą iš vidurio – šis tikslo nepasiekė ir uostamiesčio krepšininkai buvo priversti pripažinti Kauno komandos viršenybę.
„Neptūnas“: Karlis Šilinis 24, Rihardas Lomažas 20, Arnas Velička 12, Harrisonas Cleary 10, Donatas Tarolis ir Mindaugas Girdžiūnas po 7.
„Žalgiris“: Ąžuolas Tubelis 16, Sylvainas Francisco ir Dustinas Sleva po 13, Deividas Sirvydis 11, Maodo Lo ir Nigelis Williamsas-Gossas po 10, Arnas Butkevičius ir Edgaras Ulanovas po 6.
