Masiulis akcentuoja stiprų užnugarį: galime žaisti geriau prie savų sirgalių

„Gerai pažįstamas varžovas, pirmus du mačus tikrai nežaidėme solidžiai, jų fiziškumas išmušė mus, puolime negalėjome žaisti savo taškuose, kur norime, o gynyboje – per daug antrųjų šansų ir gero kamuolio judėjimo, – akcentus dėliojo T. Masiulis. – Tikiuosi, kad duosime žymiai kietesnę kovą.“
– Kokias išvadas pasidarėte po praėjusios savaitės?
– Buvo momentų, kur tikrai žaidėme gan gerai gynyboje, bet kelios minutės su daug apmaudžių klaidų. Jie už tas klaidas labai skaudžiai baudžia, norisi išlaikyti tą lygį kuo ilgiau. Neužtenka žaisti 20 minučių. Bet manau, kad mums reikia mažiau šnekėti apie tą fiziškumą, o išeiti į aikštę ir parodyti, kaip mokame žaisti.
– Įžvelgėte psichologinių aspektų, kur žaidėjai nepasitikėjo savo jėgomis?
– Visi aplink nuvertinote „Fenerbahče“, kad jie atėjo ne formoje. Matome, kad jie yra optimalioje formoje, visi žaidėjai grįžę ir kokio lygio tai komanda. Pasikartosiu – čempionai, daugiau nei pusę yra laimėję Eurolygą. Jie žino, kaip žaisti tokias rungtynes. Fiziškumas – aukščiausias lygis, jie žino, kad čia turi didelę persvarą ir nori tuo naudotis. Čia yra jų stiprybė, bet mes irgi turime savųjų, daug neišnaudojome, prisidėjo ir psichologija, nes iš pradžių gavome per galvą. Po to sunku buvo atsistatyti, bet čia yra atkrintamosios ir bus nauja istorija.
– Turėjote daug dienų pasiruošimui, laisvą savaitgalį nuo rungtynių. Kokius ženklus matėte treniruotėse?
– Treniruotėse visi matė, visi supranta žaidėjai, kad galime žaisti geriau prie savų sirgalių. Visą sezoną žaidėme neblogą krepšinį ir tai reikia parodyti savo žiūrovams.
– Pataikymo procentai, skirtingai nei atkovoti kamuoliai, nėra priklausomi nuo kovingumo, viskas daugiau psichologija, o „Fenerbahče“ nevengia rizikuoti prie atskirų žaidėjų. Yra būdų, kaip sumažinti puolimo priklausomybę nuo tritaškių, ar belieka tikėtis savų lankų pagalbos?
– Jų gynyba yra spaustis baudos aikštelėje, neduoti iš ten nieko lengvo. Rizikuoja, bet protingai. Turime drąsiau mesti, normalu. Atkovoti kamuoliai, fiziškumas. Eilę dienų kalbame apie tai, bet reikia mažiau kalbėti ir įrodyti. Reikia „luptis“, tritaškiais negali vien pasikliauti, turi ir gintis. Per daug leidžiame jiems judinti kamuolį ir rinktis kamuolius.
– Ar taktiškai ruošiatės kažką pakeisti?
– Reikia keisti fiziškumą (juokiasi). Grįžtame prie to paties. Jie mums neleido, o mes – leidome. Kažko smarkiai nepakeisime, kas mus atvedė iki šitos vietos, turime tą parodyti.
– Didelis akcentas per pirmą savaitę buvo atsarginių indėlis. Matant NBA atkrintamųjų tendencijas, kur klubai remiasi dažniausiai aštuoniais–devyniais žaidėjais, ar nėra minčių siaurinti rotacijos?
– Bandėme tuos žaidėjus, galvojome, kad turime duoti poilsio, visą sezoną taip žaidėme. Kažkokių idėjų yra, bet mums reikia kiekvieno atsarginio žmogaus. Žinome, kad gali geriau, jie patys žino ir turime tuo tikėti.
– Natūralu, kad per seriją su Šarūnu Jasikevičiumi bendraujate mažiau, bet ar spėjote pasidžiaugti savaitgalį Mančesterio „United“ pergale prieš amžiną varžovą „Liverpool“ ir grįžimą į Čempionų lygą?
– Nespėjau, bet žinau, kad mintimis pasidžiaugėme kartu. Jūs labai norite sužinoti apie žinutes, kas ką parašė, bet čia yra smulkmenos. Bet abu tikrai džiaugiamės dėl to.
