Moksleivių krepšinio karaliai: „Tornado KM“ – ant aukščiausio sosto

Kauniečiai didžiajame finale 76:68 pranoko reguliariojo sezono nugalėtojus Šiaulių KA „Saulė“ I–ŠSG ekipą, kurią treniruoja Dainius Bertulis.
Šiaulių KA „Saulė“ I–ŠSG: D. Varikaš 16, G. Krivas 14 (9 atk. kam.), A. Bušma 12, M. Butkus 11, R. Kairys 10 (7 rez. perd.)
„Tornado KM I–Xiaomi“: T. Aliukonis 18 (12 atk. kam.), L. Lukošiūnas 16 (6 rez. perd.), N. Linartas 14.
Po rungtynių emocijų neslėpęs kauniečių strategas A. Grigaliūnas džiaugėsi, kad komandai pavyko išpildyti rungtynių planą ir pergalingai užbaigti visą sezoną.
„Į rungtynes atėjome su aiškiu planu ir akcentais ties Šiaulių lyderiais – R. Kairiu ir G. Krivu. Nors pirmoje rungtynių pusėje dar ne viskas veikė idealiai, per didžiąją pertrauką vaikinai įsiklausė ir atliko labai gerą darbą tiek gynyboje, tiek puolime.
Oponentai lemiamu metu nepataikė svarbių metimų, o krepšinyje viskas paprasta – pataikai ir laimi, nepataikai ir pralaimi. Tuo pačiu noriu pagirti Šiaulių komandą ir trenerį Dainių Bertulį – puikus darbas“, – po finalo kalbėjo A. Grigaliūnas.
Treneriui antrino ir „Tornado KM I–Xiaomi“ vidurio puolėjas Tauris Aliukonis. Aukštaūgis dėkojo tėvams, daugelį metų lydėjusiems komandą, ir džiaugėsi simboliška pergale legendinėje Šiaulių salėje.
„Tai paskutiniai mūsų metai kartu. Įdėjome labai daug meilės, darbo ir kovos, todėl ši pergalė mums reiškia labai daug“, – sakė T. Aliukonis.
Tuo metu Šiaulių ekipos vairininkas D. Bertulis pabrėžė, kad sidabro medaliai miestui yra istorinis pasiekimas.
„Finalą nulėmė daug mažų detalių. „Tornado“ turi daugiau patirties, o mes puolime pasirinkome ne pačius geriausius sprendimus. Iš ritmo išmušė netaiklūs metimai, atsirado įtampa ir skubėjimas. Vis dėlto noriu padėkoti visiems, kurie mumis tikėjo. Per visą šių jaunuolių kelią buvo daug abejonių dėl jų perspektyvų, tačiau šiandien matome rezultatą. Labai jais didžiuojuosi“, – teigė D. Bertulis.
Banguojančių klaipėdiečių sugrįžimas pažymėtas bronza
Mažajame finale Klaipėdos KM krepšininkai pademonstravo charakterį. Po ilgosios pertraukos atsigavę uostamiesčio talentai panaikino dviženklį deficitą ir 82:67 palaužė Vilniaus KM I–„Žalia giria“ ekipą.
Klaipėdos KM: J. Zabitis 15 (9 atk. kam.), A. Simonaitis 13 (8 atk. kam.), D. Agajev 12, M. Želvys 11 (10 atk. kam.), I. Leščiauskas 10.
Vilniaus KM I–„Žalia giria“: M. Daunys 16, A. Bukelskis 13, K. Snitka 11.
Klaipėdos KM treneris Mindaugas Stašys po rungtynių neslėpė pasididžiavimo savo auklėtiniais.
„Antroje rungtynių pusėje Vilnius pelnė tik 19 taškų, todėl sveikinu savo žaidėjus – jie išgirdo, ką kalbėjome per pertrauką, parodė charakterį ir finišavo istorine pergale. Labai džiaugiamės, kad į Klaipėdą parvežame bronzos medalius“, – sakė M. Stašys.
Strategas taip pat atskleidė, kas nulėmė rungtynių lūžį.
„Akcentavau vaikinams, kad tai paskutinės sezono rungtynės ir turime išvažiuoti su šypsena. Pakeitėme kelis akcentus gynyboje, susidėliojome detales ir pradėjome sėkmingiau pulti. Visada sakau, kad viskas prasideda nuo gynybos.“
Vilniaus KM treneris Andrius Šležas po nesėkmės pripažino, kad komandai pristigo agresyvumo ir stabilumo.
„Antrajame kėlinyje demonstravome savo tikrąjį veidą – gerai judėjo kamuolys, pataikėme kelis tritaškius, solidžiai gynėmės. Tačiau po pertraukos sustojome. Pradėjome žaisti po vieną, nebegalėjome susikurti gerų metimų, o gynyba tapo daugiau imitacinė. Be to, trūko dviejų svarbių žaidėjų“, – kalbėjo A. Šležas.
Paklaustas, ar klaipėdiečiai tiesiog labiau norėjo pergalės, sostinės ekipos treneris sutiko:
„Tikrai taip. Agresyvumas visada laimi. Mes nepasimokėme iš vakarykščių klaidų. Didelė pagarba visoms komandoms.“
Final Four šventės metu taip pat buvo išrinktas Simbolinis penketas.
Naujausi komentarai