Muštynės LKL: kodėl dirbo ne apsauga, o arenos pranešėjas?

Po trečiadienį Klaipėdoje vykusių Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynių tarp Klaipėdos „Neptūno“ ir Kauno „Žalgirio“, tribūnose užfiksuotas incidentas – pasibaigus mačui kilo konfliktas tarp abiejų komandų sirgalių, peraugęs į muštynes.
„Lietuvos krepšinio lyga yra draugiška lyga. Bet tai, kas vyko Klaipėdoje, tos masinės muštynės tarp „Neptūno“ ir „Žalgirio“ fanų, krepšinio, švelniai tariant, labai stipriai nepuošia ir už tai kažkas turės atsakyti. Ir, tiesą pasakius, jau atsakinėja“, – sakė Adomas.
„Vakarų banga“ – Klaipėdos „Neptūno“ sirgaliai prieš „Green White Boys“ iš Kauno. Tokio incidento, kuriame dalyvavo per 100 žmonių, LKL nemačiusi jau labai seniai. LKL abu klubus nubaudė. Klaipėdos „Neptūnui“ skirta 1 tūkst. eurų bauda už saugumo neužtikrinimą, taip pat abi komandos turės susimokėti 1,2 tūkst. eurų už netinkamą sirgalių elgesį.
Iš tiesų „Green White Boys“ ir „Vakarų banga“ stipriai nesutaria nuo pat įsikūrimo pradžios, nes klaipėdiečiai yra kartu su „B tribūna“, kuri palaiko Vilniaus „Rytą“.
„Kaunas šiuo atveju yra vienas, galingas, bet vienas“, – pabrėžė Adomas.
„Green White Boys“ oficialiai tvirtina, kad jie buvo išprovokuoti. Kauno sirgaliai teigia, jog jie neva gynė savo žaidėjus nuo apmėtymo daiktais. Kaip buvo iš tiesų, dabar aiškinsis policija, kuri pradėjo ikiteisminį tyrimą ir prašo visuomenės pagalbos.
„Pagarba arenos pranešėjui Džonsonui, kuris tiesiog pasiėmęs mikrofoną sako: „Dieve, apsauga, darykit kažką, jūs čia tam ir esat, dirbkit“, – sakė Adomas.
Tuo tarpu Eurolygos finalo ketverte bus „Valencia“, kuri sugebėjo sugrįžti šioje serijoje iš 2:0.
„Tai yra tik antra apskritai tokį rezultatą pasiekusi komanda. Tai yra didžiausias šito klubo pasiekimas istorijoje. Labai džiugu už tuos visus tūkstančius oranžinių žmonių tribūnose, kurių dauguma kol kas dar neapsiašarojo. Bet bus proga, nes jie finalo ketverte“, – juokėsi Adomas.
„Valencia“ kausis su Madrido „Realu“. Kitam pusfinalyje bus Šarūnas Jasikevičius prieš Georgį Bartzoką. „Fenerbahče“ prieš „Olympiacos“.
O futbole Lietuva tikrai turi kuo didžiuotis – Valdu Dambrausku.
„Visi, kurie bent šiek tiek seka futbolą, žiauriai džiaugiasi, nes lietuvis Valdas Dambrauskas, treneris, yra Azerbaidžano čempionas ir Azerbaidžano taurės nugalėtojas. Iškovojo dublį, du svarbiausius šalies trofėjus. Ir Azerbaidžanas ne šiaip sau lyga. Ten šiaip gana rimtai žaidžia futbolą chebra“, – pabrėžė Adomas.
