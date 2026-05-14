„Neptūno“ ir „Žalgirio“ klubams skirtos baudos

Lietuvos krepšinio lyga įvertino situaciją ir nustatė, jog „Švyturio“ arenoje rungtynių metu bei joms pasibaigus dirbo nepakankamos apsaugos darbuotojų pajėgos, o saugumo organizavimas neatitiko reikiamo lygio padidinto susidomėjimo ir padidintos rizikos rungtynių atvejais bei saugumo užtikrinimo ir pasiruošimo potencialiai konfliktinėms situacijoms suvaldyti.
Įvertinus tai, jog šeimininkų komanda neužtikrino pakankamo saugumo arenoje bei tinkamai nesuvaldė situacijos po rungtynių, taip pažeisdama LKL nuostatų 65.3 ir 65.4 punktus, „Neptūno“ komandai už lygos nuostatų pažeidimus skirta 1 000 eurų bauda.
Taip pat nustatyta, kad abiejų komandų aktyvių sirgalių grupės pažeidė LKL nuostatų 44.1.13, 44.3.3., 45.1.4., 45.1.6., 45.1.7, 58.5., 65.14 punktus, numatančius atsakomybę klubams už incidentus, susijusius su žiūrovų ir aistruolių elgesiu, už įžūlų žiūrovų elgesį, agresyvių veiksmų panaudojimą ir smurtą. Šiuo atveju dėl kitų žiūrovų, t. y., varžovų komandos sirgalių. Už šį pažeidimą abiem klubams skirta po 1 200 eurų baudą.
Lietuvos krepšinio lyga pabrėžia, kad pasikartojus panašiems incidentams ateityje, klubams gali būti taikomos dar griežtesnės sankcijos – didesnės piniginės baudos ar rungtynės be žiūrovų.
Lietuvos krepšinio lyga griežtai smerkia bet kokias smurto apraiškas tiek arenose, tiek už jų ribų ir pasisako už pagarbą, saugumą bei sportišką elgesį, pabrėždama, kad tokio pobūdžio incidentams krepšinio renginiuose nėra vietos.
