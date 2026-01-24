"Neptūno" krepšininkai nuskriaudė lentelės kaimynus

„Neptūnas“ rungtynes pradėjo tritaškių serija, kuri leido išsiveržti į priekį 15:4. Skirtumas augo iki dviženklio (18:8), bet Michaelas Flowersas ir Jamelas Morrisas nepaleido klaipėdiečių pernelyg toli – 17:21.
Po pirmojo ketvirčio šeimininkai buvo priekyje 29:23, bet persvara staigiai tirpo – Danielius Lavrinovičius rezultatą lygino – 29:29. Aukštą pavarą savo žaidime buvo įjungęs Rihardas Lomažas: jis smaigstė tritaškius, buvo nesustabdomas puolime, tad „Neptūnas“ liko priekyje – 46:44.
Latvio sąskaitoje per du kėlinius buvo 21 taškas.
Po didžiosios pertraukos kitos Baltijos šalies atstovas – Kristianas Kullamae ir M.Flowersas truktelėjo į priekį Panevėžio klubą. „Lietkabelis“ rezultatą persvėrė (56:54), tačiau neilgam. Arnas Velička smeigė tritaškį (65:60), o ketvirčio pabaiga buvo palankesnė šeimininkams – 70:63.
Ketvirtą kėlinį D.Tarolis atidarė tritaškiu, o dar du taškus pelnė A.Velička – 75:63. Po truputį klaipėdiečiai atitrūko vis labiau (79:65), nors Paulius Danusevičius „Lietkabelio“ deficitą ir buvo aptirpdęs iki vienaženklio – 77:84. Vis tik rungtynes klaipėdiečiai baigė gana tvirtai (89:79) ir didesnė intriga nebegrįžo.
D.Tarolis žaidė geriausią sezono mačą LKL, kurią remia „Betsson“, pelnydamas 25 taškus, atkovodamas 9 kamuolius ir rinkdamas 34 naudingumo balus.
27 naudingumo balus rinkęs R.Lomažas kartojo sezono geriausią rezultatą.
„Neptūnas“: Donatas Tarolis 25 (9 atk. kam., 34 n.b.), Rihardas Lomažas 24 (6 rez. perd.), Arnas Velička 18 (8 kld., 5 rez. perd., 5 per. kam.), Zane‘as Watermanas 10, Mindaugas Girdžiūnas 8.
„Lietkabelis“: Michaelas Flowersas 22 (4/8 trit.), Kristianas Kullamae 15 (4/7 trit.), Paulius Danusevičius 12, Jamelas Morrisas ir Fardawsas Aimaqas – po 11.
„Patenkinti keliais dalykais. Svarbiausia – pergalė. Tada ačiū sirgaliams. Džiugino gynyba ir individualūs pasirodymai. Praleidome daug, bet labiau dėl to, kad „Lietkabelis“ pataikė sudėtingų tritaškių. Metėme daug baudos metimų, nes buvo agresyvumas, pavyko prasiveržimai. Lemiamais momentais žaidėjai priėmė gerus sprendimus, be to, buvo energija ir susiklausymas gynyboje, plačios rankos ir patikimi veiksmai“, - sakė G. Petrauskas.
