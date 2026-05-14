Paaiškėjo LKL atkrintamųjų varžybų tvarkaraštis

Šiuo metu aiškios dvi iš keturių ketvirtfinalio porų – Kauno „Žalgiris“ (1) susitiks su „Jonava Hipocredit“ (8), o Vilniaus „Rytas“ (2) kausis su Utenos „Juventus“ (7).
Savo varžovų laukia iš vietos nebepajudėsiantys Panevėžio „Lietkabelio“ (5) ir „Gargždų“ (6) klubai.
Klaipėdos „Neptūnas“ užsitikrintų trečią vietą, jei paskutiniajame ture įveiktų „Jonavą Hipocredit“ arba „Šiauliai“ nusileistų „Lietkabeliui“. Priešingu atveju jiems tektų susikeisti vietomis su šiauliečiais, kurie šiuo metu rikiuojasi ketvirti.
Atkrintamosios varžybos startuos jau ateinantį trečiadienį, gegužės 20 d. Likus mažiau nei savaitei iki atkrintamųjų, paaiškėjo ir visas lemiamų batalijų tvarkaraštis.
Ketvirtfinaliuose kovojama iki dviejų pergalių. Gegužės 20 d. laukia „Žalgirio“ ir „Jonavos Hipocredit“ bei „Lietkabelio“ ir „Šiaulių“ arba „Neptūno“ pirmieji mūšiai.
Gegužės 21 d. startuos „Ryto“ ir „Juventus“ bei „Gargždų“ ir „Neptūno“ arba „Šiaulių“ serijos.
Tiesa, „Ryto“ ir „Juventus“ ketvirtfinalio serija dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro užimtumo prasidės Utenoje – pirmosios rungtynės bus žaidžiamos gegužės 21 d. Atsakomoji akistata vyks Vilniuje, o jei prireiktų lemiamų trečiųjų rungtynių, jos taip pat būtų žaidžiamos reguliariajame sezone namų pranašumą iškovojusio Vilniaus klubo arenoje.
LKL, kurią remia „Betsson“, atkrintamųjų varžybų tvarkaraštis:
Gegužės 20 d., trečiadienis:
18.30 val. Klaipėdos „Neptūnas“ / Šiaulių „Šiauliai“ – Panevėžio „Lietkabelis“.
18.50 val. Kauno „Žalgiris“ – Jonavos „Jonava Hipocredit“.
Gegužės 21 d., ketvirtadienis:
18.30 val. Utenos „Juventus“ – Vilniaus „Rytas“.
16.30 val. Klaipėdos „Neptūnas“ / Šiaulių „Šiauliai“ – Gargždų „Gargždai“.
Antrieji ketvirtfinalių mačai vyks atitinkamai gegužės 22–23 d., o tretieji, jei prireiks, gegužės 24–25 d.
Naujausi komentarai