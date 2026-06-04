Paaiškėjo LKL, kurią remia „Betsson“, finalų poros

Didžiajame finale čempionų titulą ginantis Kauno „Žalgiris“ susikaus su pirmąsyk klubo istorijoje į šį etapą prasimušusia „Juventus“ ekipa. Serijoje, kuri startuos birželio 7 d. (sekmadienį), žalgiriečiai turės namų pranašumą, bus kaunamasi iki trijų pergalių.
Tai – pirmasis kartas, kuomet septintąją vietą reguliariajame sezone užėmusi komanda kovoja dėl čempionų žiedų. Iki šiol žemiausia turnyrinės lentelės pozicija, iš kurios kuri nors komanda yra pasiekusi finalą, buvo ketvirtoji.
Reguliariajame sezone visus keturis tarpusavio mačus laimėjo „Žalgiris“. Kauniečiai pergales pasiekdavo vidutiniškai 18 taškų skirtumu.
Tuo tarpu mažajame finale dėl bronzos ginklus surems Panevėžio „Lietkabelis“ ir „Neptūnas“. Serija startuos jau birželio 6 d. (šeštadienį) uostamiestyje, kadangi klaipėdiečiai reguliariajame sezone rikiavosi aukščiau už Panevėžio krepšininkus.
Lygos istorijoje būtent toks bronzinis finalas vyko du kartus – 2017-18 ir 2018-19 m. sezonuose. Tuomet pranašesnis abusyk buvo „Neptūnas“. Vis tik nuo to laiko bronza nuolat atitekdavo Nenado Čanako kariaunai ir tik 2022-aisiais „Lietkabeliui“ patekus į finalą, trečiąja vieta tenkinosi „Žalgiris“.
Šiame sezone komandos tarpusavyje kovėsi penkis kartus. Tris dvikovas laimėjo klaipėdiečiai, o likusias dvi, įskaitant ir Citadele KMT bronzinį finalą, – panevėžiečiai.
Visas didžiojo ir mažojo finalų dvikovas tiesiogiai transliuos BTV ir TeliaPlay.
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