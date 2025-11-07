Pagyras skinantis „Žalgiris“ stabdys ispanišką uraganą

Išsišokėliai įsižaidė
Tomo Masiulio muštruojami „Žalgirio“ krepšininkai nesiliauja stebinę. Vadinamųjų krepšinio ekspertų ir tinklalaidžių vedėjų toli už atkrintamųjų varžybų ribos nugrūstas Lietuvos čempionas nė neketina trauktis iš Eurolygos viršūnės.
Kauniečiai su šešiomis pergalėmis per aštuonis turus dalijasi 2–3 poziciją su Tel Avivo „Hapoel“ klubu, atsilikdami tik nuo pašėlusį tempą diktuojančios Belgrado „Crvena zvezda“.
Šiandien žalgiriečiai savo arenoje priims dar vienus sezono išsišokėlius – „Valencia“ krepšininkus. Pastarieji kvėpuoja į nugarą lyderių trijulei, su penkiais laimėjimais dalydamiesi 4–8 pozicijas. Be to, patyrusio stratego Pedro Martinezo auklėtiniai Ispanijos ACB pirmenybėse po penkių turų dar nežino pralaimėjimų kartėlio.
Pasak žalgiriečių vairininko T. Masiulio, „Valencia“ rezultatai rodo, kad šią sezono atkarpą būtent ši komanda yra labiausiai pasiruošusi žaisti aukščiausiu lygiu.
„Jie turi daug pajėgių gynėjų, dažnai žaidžia net su trimis mažiukais vienu metu, palaiko aukštą tempą. Man įdomu, kaip mes juos stabdysime ir kaip tai pavyks. Kitos komandos taip pat bandė juos sustabdyti vienais ar kitais būdais, bet nelabai kas tų būdų rado“, – svarstė „Žalgirio“ vedlys.
Šeimininkai rungtynes pasitiks ne optimalios sudėties. Dėl traumos vis dar negali padėti brangiausias „Žalgirio“ krepšininkas Nigelis Williamsas-Gossas. Prie jo prisidėjo ir Mosesas Wrightas. Jis sekmadienį dėl riešo skausmų nebaigė Lietuvos čempionato akistatos su Vilniaus „Rytu“.
Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad amerikiečio rankai reikėtų poilsio, tačiau šįvakar jis į aikštę turėtų žengti.
„Gydytojai sakė, kad jis patempė raiščius. Jei būtų paprastas žmogus, kelias savaites vaikščiotų su standžiu įtvaru. Tačiau jis yra sportininkas, karys ir yra pasiruošęs žaisti“, – dėstė treneris.
Greiti ir sumanūs
– Treneri, „Valencia“ – rezultatyviausia ir daugiausia tritaškių metanti Eurolygos komanda. Kita vertus, ji yra ir tarp daugiausia klystančių ekipų. Kokias pažeidžiamas vietas išskirtumėte?
– Sunku jų rasti. Jie žaidžia greitai, intensyviai dalijasi kamuoliu, todėl atsiranda klaidų. Tačiau pasitaikius bet kokiai patogesnei progai jie nori mesti. Treneriai to reikalauja, nes surinkti tam tinkami žaidėjai.
– Vienas stabiliausių „Valencia“ žaidėjų – Brancou Badio, su kuriuo spėjote susipažinti Barselonoje. Ar tuo metu jis jau demonstravo tokį potencialą?
– Barselonoje B. Badio buvo jaunas žaidėjas. Jis man patiko, bet nemaniau, kad jis gali pasiekti tokį lygį. Tikrai maloniai nustebino. Jis daug dirbo ir daug žaisdavo vadovaujant P. Martinezui. Tiek Manresoje, tiek dabar.
– Specialistus stebina ir devyniolikmetis Sergio De Larrea. Kuo išsiskiria šis talentas?
– Būdamas 198 cm ūgio, jis gali daryti daug dalykų, yra universalus – gali pataikyti, gerai mato aikštę, skirsto perdavimus. Jam tikrai tinka P. Martinezo sistema, nes jie nori žaisti greitai, atlikti daug keitimų, daug dalytis kamuoliu.
– Debiutui Eurolygoje ruošiasi Braxtonas Key. Kuo šis 203 cm ūgio amerikietis padės „Valencia“ ekipai?
– Pridės centimetrų. Jiems trūko aukštų žaidėjų, ypač išėjus Nathanui Sestinai. Kitas aukštaūgis Yankuba Sima patyrė traumą. B. Key gali pataikyti, o jų tokia filosofija: visi turi mesti į krepšį.
– „Valencia“ praeitą savaitę triuškino Šarūno Jasikevičiaus vadovaujamą Stambulo „Fenerbahce“. Ar pasisėmėte naudingos informacijos?
– Kažkiek radome, nes žaidžiame panašiai kaip „Fenerbahce“, taikome panašias gynybos sistemas. Tačiau „Valencia“ tas sistemas gliaudė labai gudriai. Atrodė, kad „Fenerbahce“ žaidė lėčiau. Manau, mums bus labai svarbu atlaikyti jų energiją ir atletiškumą.
– Žinant varžovų žaidimo greitį, turbūt bus svarbu numušti ritmą, suteikti ramybės atakoms. Ar galima sakyti, kad dėl šios priežasties N. Williamso-Gosso netektis pasijus labiausiai?
– Taip, Nigelas suteiktų ramybės. Negalime įsivelti į jų stilių, nes jie mus nugalės savo patirtimi. Mes rungtyniaujame šiek tiek kitaip, norime labiau kontroliuoti rungtynių eigą.
„Neptūnas“ – ant bangos
Eurolygos rengiamo Europos taurės turnyro A grupėje trečią pergalę iš eilės iškovojo Klaipėdos „Neptūnas“.
Uostamiesčio krepšininkai „Švyturio“ arenoje, stebint 2 135 žiūrovams, 100:87 (27:17, 31:27, 22:20, 20:23) įveikė Manresos „Baxi“ komandą.
„Neptūno“ legionierius Jamesas Karnikas pelnė 25 taškus, trylika kartų atkovojo kamuolį ir surinko 37 naudingumo balus. Rihardas Lomažas pelnė 18 taškų ir penkis kartus atkovojo kamuolį. Arno Veličkos statistika: 12 taškų, 14 rezultatyvių perdavimų.
Po mačo J. Karnikas paskelbė dėl asmeninių priežasčių baigiąs savo karjerą Klaipėdos komandoje.
„Nuostabi patirtis, komandos draugai man labai palengvino darbą. Dėkoju ir „Neptūno“ sirgaliams – jie ištikimi, nesvarbu, laimime ar pralaimime“, – sakė Kanados ir Čekijos pilietybes turintis 27-erių 205 cm ūgio vidurio puolėjas.
A grupėje „Neptūnas“ (3 pergalės, 3 pralaimėjimai) – septintas. Kitas Europos taurės turnyro rungtynes klaipėdiečiai žais lapkričio 11 d. išvykoje su Jeruzalės „Hapoel“ (4 pergalės, 2 pralaimėjimai, antra vieta).
B grupėje penktą nesėkmę paeiliui patyrė Panevėžio „Lietkabelis“ – svečiuose 74:78 (15:22, 16:20, 27:20, 16:16) nusileido Trento „Dolomiti Energia“.
Panevėžiečiai (1 pergalė, 5 pralaimėjimai) – devintoje vietoje. Lapkričio 12 d. „Kalnapilio“ arenoje numatytas mačas su Ankaros „Turk Telekom“ (4 pergalės, 2 pralaimėjimai, antra vieta) krepšininkais.
