Pajūrio derbyje triumfavę „Gargždai“ neleido „Neptūnui“ užsitikrinti trečios vietos

Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai išvykoje 97:91 (30:30, 25:18, 24:21, 18:22) pranoko Klaipėdos „Neptūną“ (16-14), kuris praleido progą anksčiau laiko užsitikrinti trečiąją poziciją.
Tai buvo jau ketvirtasis Gedimino Petrausko treniruojamos komandos pralaimėjimas paeiliui.
Jei uostamiesčio krepšininkai būtų iškovoję pergalę, jų iš trečiosios pozicijos niekas jau nebepajudintų. Atitinkamai tai reikštų, jog abi pajūrio ekipos susitiktų pirmajame atkrintamųjų etape. Šis scenarijus vis dar išlieka itin realus – bent viena klaipėdiečių pergalė ar „Šiaulių“ pralaimėjimas reikštų būtent „Gargždų“ ir „Neptūno“ kaktomušą ketvirtfinalyje.
Efektyviausias tarp nugalėtojų buvo dvigubą dublį užfiksavęs Paulius Petrilevičius (14 tšk., 11 atk. kam., 24 naud. bal.). Rezultatyviausias su 19 taškų – buvusį klubą baudęs Deividas Gailius.
Klaipėdiečiams nepakako pagalbos nesulaukusio Rihardo Lomažo benefisas. Latvis pelnė 24 taškus (8/12 dvit., 0/3 trit., 8/8 baud.), atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 28 naudingumo balus.
Mačas startavo itin aukštu rezultatyvumo tempu. D. Gailiaus vedami svečiai pirmieji sugebėjo apsiginti kelias atakas paeiliui bei nutolti (21:12). Vis tik šeimininkai greitai atsigavo ir netgi išsiveržė į priekį kėlinio pabaigoje (27:24). Po D. Gailiaus baudų metimų paskutinę minutę švieslentėje degė lygybė – 30:30.
Antrąjį kėlinį gargždiškiai taip pat pradėjo sėkmingiau (37:30). Klaipėdiečiai atkuto, o kurį laiką komandas skyrė vienas metimas. Status quo pasikeitė pirmosios dalies pabaigoje, kuomet du Nojaus Mineikio baudų metimai bei Jalono Pipkinso dvitaškis leido jų ekipai pasijusti kiek patogiau prieš ilgąją pertrauką – 55:48.
Po pertraukos „Gargždai“ toliau laikėsi priekyje, o po D. Gailiaus tritaškio pirmąsyk pirmavo dviženkliu skirtumu (68:58). Aurimo Majausko dvitaškis paskutinę trečiojo ketvirčio sekundę vėl suapvalino „Neptūno“ deficitą (69:79).
Keli sėkmingi epizodai „Neptūnui“ leido įpūsti pozityvo (75:81), bet tuomet komandos puolimas užstrigo, o „Gargždai“ pamažu susigrąžino turėtą pranašumą (88:77) dar prieš reklaminę šarminę „Akvilės“ pertraukėlę. Netrukus N. Mineikis realizavo pirmąjį savo tritaškį, o Jalonas Pipkinsas greitoje atakoje pasižymėjo dėjimu (93:81).
Intrigą grąžino žaibiška klaipėdiečių atkarpa 7:0 (88:93). Po peštynių, kurios J. Pipkinsui ir Rihardui Lomažui kainavo po nesportinę pražangą abi komandos suklydo. Tuomet Arnas Beručka realizavo tritaškį, o kitoje aikštės pusėje N. Mineikio ranka nesudrebėjo prie baudų metimo linijos (95:91). Uostamiesčio ekipa po pasitarimo neužpuolė, o Justinas Turneris baudų metimais įtvirtino svečių pergalę – 97:91.
„Neptūnas“: Rihardas Lomažas 24, Arnas Beručka 11, Martynas Pacevičius ir Arnas Velička po 9, Aurimas Majauskas 8, Karlis Šilinis ir Vitalijus Kozys po 7, Mindaugas Girdžiūnas 6.
„Gargždai“: Deividas Gailius 19, Jalonas Pipkinsas 18, Paulius Petrilevičius 14, Martinas Meieris ir Justinas Turneris po 13, Laurynas Vaištaras 9.
