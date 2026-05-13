Pasibaigus „Neptūno“ ir „Žalgirio“ rungtynėms – masinės muštynės tribūnose

Santykius kumščiais ėmė aiškintis aistringiausi „Neptūno“ ir „Žalgirio“ fanai – „Vakarų banga“ bei „Green White Boys“. Šios fanų grupuotės viena kitai yra priešiškos.
Kilusias aistras malšinti atskubėjo arenos apsauga. Duomenų apie nukentėjusius muštynių dalyvius nėra. Kol kas nėra ir sulaikytų asmenų.
Dvikovą tarp „Neptūno“ ir „Žalgirio“ krepšininkų trečiadienio vakarą „Švyturio“ arenoje stebėjo 4094 žiūrovai.
„Žalgiris“ jau seniai yra užsitikrinęs LKL reguliariojo sezono nugalėtojo vardą, o „Neptūno“ komanda žengia trečioje vietoje. Žalgiriečiams reguliariajame sezone dar liko dvejos rungtynės savo aikštėje. Penktadienį jie žais su Utenos „Juventus“ , o sekmadienį – su Kėdainių „Nevėžiu - Paskolų klubu“.
Klaipėdiečiams liko vienerios rungtynės – sekmadienį jie savo aikštėje rungtyniaus su svečiais iš Jonavos.
