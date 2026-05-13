Pasibaigus „Neptūno“ ir „Žalgirio“ rungtynėms – masinės muštynės tribūnose

2026-05-13 22:43 diena.lt inf.

Trečiadienio vakarą Klaipėdoje vyko Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, rungtynės tarp vietos „Neptūno“ ir Kauno „Žalgirio“ komandų. Jos buvo labai atkaklios ir baigėsi svečių iš Kauno pergale 93:90. Po rungtynių kilo masinės muštynės tribūnose. 

Santykius kumščiais ėmė aiškintis aistringiausi „Neptūno“ ir „Žalgirio“ fanai – „Vakarų banga“ bei „Green White Boys“. Šios fanų grupuotės viena kitai yra priešiškos.

Kilusias aistras malšinti atskubėjo arenos apsauga. Duomenų apie nukentėjusius muštynių dalyvius nėra. Kol kas nėra ir sulaikytų asmenų. 

Dvikovą tarp „Neptūno“ ir „Žalgirio“ krepšininkų trečiadienio vakarą „Švyturio“ arenoje stebėjo 4094 žiūrovai.

„Žalgiris“ jau seniai yra užsitikrinęs LKL reguliariojo sezono nugalėtojo vardą, o „Neptūno“ komanda žengia trečioje vietoje. Žalgiriečiams reguliariajame sezone dar liko dvejos rungtynės savo aikštėje. Penktadienį jie žais su Utenos „Juventus“ , o sekmadienį – su Kėdainių „Nevėžiu - Paskolų klubu“.

Klaipėdiečiams liko vienerios rungtynės – sekmadienį jie savo aikštėje rungtyniaus su svečiais iš Jonavos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

