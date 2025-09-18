Paskutinėje repeticijoje kauniečiai nudžiugino ir emigrantus

Kaip namuose rungtyniavusiam „Žalgiriui“ pirmuosius 4 taškus pelnė Laurynas Birutis (4:4), dvitaškį su pražanga pridėjo Nigelas Williamsas-Gossas, po krepšiu praslydo Sylvainas Francisco – 9:4. Tarp Deivido Sirvydžio dviejų taiklių tritaškių įsiterpė Edgaro Ulanovo baudos metimas ir Moseso Wrighto dvitaškis po verpstės – 18:13. E. Ulanovas dar kartą pataikė 1 iš 2 baudų, M. Wrightas dėjo į krepšį (21:17), bet kėlinį sėkmingiau užbaigė „Lions“ – 21:23.
N. Williamsas-Gossas realizavo tik 1 baudą iš 3, bet L. Biručio dvitaškis ir Ąžuolo Tubelio 3 baudų metimai vėl vedė „Žalgirį“ į priekį – 27:23. S. Francisco rinko 5 taškus, M. Wrightas pridėjo 4 – 36:30. Antrąjį kėlinį uždarė E. Ulanovo ir Igno Brazdeikio taiklūs baudų metimai – 40:37.
Trečiojo kėlinio pradžioje L. Birutis įmetė baudą, N. Williamsas-Gossas prasiveržė po krepšiu, o Dustinas Sleva įveikė varžovų gynybą tiek iš arti, tiek ir atakuodamas iš trijų taškų zonos – 48:45. S. Francisco įmetė tritaškį ir vėliau pasižymėjo prasiveržimu su pražanga – 54:48. Kėlinio pabaigoje Mantas Rubštavičius švystelėjo taiklų tritaškį, M. Wirghtas galingu bloku nutraukė „Lions“ ataką – 57:50.
M. Wrightas dėjo po E. Ulanovo perdavimo, pats „Žalgirio“ kapitonas pridėjo baudos metimą – 60:52. D. Sleva ir S. Francisco didino persvarą iki 10 taškų – 64:54. M. Wrightas gerai kovojo dėl kamuolių, bet prametė 4 baudas iš eilės, todėl varžovai priartėjo iki 64:63. Visgi paskutinėmis sekundėmis D. Sirvydis ir E. Ulanovas taikliais baudų metimais įtvirtino žalgiriečių pergalę – 68:63.
„Žalgiris“: S. Francisco 15, M. Wrightas 10 (8 atk. kam., 2 per. kam., 4 blk.) , D. Sirvydis 8, L. Birutis 7, E. Ulanovas 7, D. Sleva 7, N. Williamsas-Gossas 6 (4 per. kam.), Ą. Tubelis 3 (8 atk. kam.), M. Rubštavičius 3, I. Brazdeikis 2, A. Butkevičius 0.
„Lions“: J. Williamsas 17 (8 atk. kam.), K. McGusty 15 (3 per. kam.), J. Scottas 11 (7 atk. kam.).
"Šnekėjome prieš rungtynes su žaidėjais, kad laukia atletiška kova, kad mums tokios ir reikia. Norėjosi, kad mūsų žaidėjai nuo pat pradžių galingiau atsakytų į varžovų pasiūlytą fiziškumą. Davėme jiems atsikovoti per daug kamuolių, bet apskritai esu patenkintas mūsų gynyba, antroje rungtynių pusėje praleidome tik 26 taškus. Pagal tai ir turime lipdyti mūsų žaidimą. Puolime taip pat turime uždavinių, bet tai dar tik trečia diena, kai sportuojame visa sudėtimi, todėl viskas normalu ir svarbu, kad darbus pradėtume nuo gynybos", - pabrėžė Tomas Masiulis.
Naujausi komentarai