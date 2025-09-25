Perkinso benefisas atvedė „Nevėžį-Paskolų klubą“ į pergalę Utenoje

Laimono Eglinsko treniruojama komanda išvykoje 90:84 (29:20, 25:22, 15:23, 21:19) palaužė Utenos „Juventus“ (0-1) krepšininkus, kuriems tai buvo pirmosios sezono rungtynės, ir atsitiesė po pirmenybių starte patirtos nesėkmės prieš Vilniaus „Rytą“.
Įdomu tai, jog pirmaujančios ekipos vaidmenyje nugalėtojai laikėsi nuo pirmosios minutės iki pat finalo sirenos, su vos 10 sekundžių pertrauką, kuomet šeimininkai buvo išlyginę rezultatą paskutiniajame ketvirtyje.
Uteniškiai nuo pirmųjų sekundžių buvo priversti vytis oponentus, kurių startą įkvėpė puikus Tony Perkinso žaidimas. L. Eglinsko kariauna vos per 5 minutes į varžovų krepšį suvertė 20 taškų ir pirmavo dviženkliu skirtumu (20:10). Nors taškų rinkimo tempas vėliau sulėtėjo, „Nevėžis-Paskolų klubas“ kontroliavo padėtį po pirmojo kėlinio – 29:20.
Svečiai tęsė pradėtus darbus antrajame ketvirtyje, kurio metu buvo nutolę nuo oponentų ir per 17 taškų (37:20). Solidų pranašumą kėdainiečiai nusinešė į antrąją dalį, kurią pasitiko pirmaudami 54:42.
Po pertraukos kurį laiką šeimininkams ir toliau nepavyko reikšmingiau priartėti, tačiau situacija ėmė keistis antrojo trečiojo kėlinio pusėje: kelių žaidėjų sėkmingi epizodai puolime leido atgaivinti viltis (58:62). Lygybę Kęstučio Kemzūros auklėtiniai po ilgo laiko atstatė prabėgus keturioms lemiamo ketvirčio minutėms, po Luko Ulecko dvitaškio (74:74).
Visgi T. Perkinso lyderystė į svečių dispoziciją sugrąžino solidžią persvarą likus kiek mažiau nei 100 sekundžių – 84:77. Kapitono Šarūno Beniušio pastangomis „Juventus“ vėl atsivėrė šansas (81:84), tačiau šaltakraujiškai paskutiniuosius epizodus sužaidę kėdainiečiai galiausiai šventė pirmąją sezono pergalę.
T. Perkinsas tapo pagrindiniu uteniškių budeliu. Amerikietis pelnė 29 taškus (6/9 dvit., 1/2 trit., 14/16 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir sukaupė net 34 naudingumo balus.
Varžovų stovykloje taip pat išsiskyrė legionierius iš JAV – Devonas Danielsas. Jo sąskaitoje – 19 taškų (5/10 dvit., 2/4 trit., 3/3 baud.), 7 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 24 naudingumo balai.
„Juventus“: Devonas Danielsas 19, Šarūnas Beniušis 13, Paulius Valinskas 10, Evaldas Šaulys 9, Malikas Johnsonas, Lukas Uleckas ir Erikas Venskus po 8, Ryanas Schwiegeris 7.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Tony Perkinsas 29, Trentas McLaughlinas 11, Jonas Zakas 10, Justinas Marcinkevičius 9, Nedas Montvila ir Ethanas Chargois po 8, Ignas Vaitkus 7.
