Pirma atkarpa: „Žalgirio“ nuostolis – mažiausias

D. Giedraitis – rikiuotėje
Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, lyderis Kauno „Žalgiris“ svečiuose 94:68 nugalėjo Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“.
Šį mačą praleido žalgiriečiai Sylvainas Francisco, Maodo Lo ir Ąžuolas Tubelis, tačiau į kovos rikiuotę grįžo daugiau nei penkis mėnesius nežaidęs Dovydas Giedraitis, jėgas išmėgino septyniolikmetis Ignas Štombergas, aštuoniolikmečiai Kajus Mikalauskas ir Dominykas Daubaris.
„Visada ieškome galimybių suteikti papildomo poilsio tiems krepšininkams, kurie vasarą žaidė rinktinėse“, – sudėties pokyčius komentavo „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
Riešo traumą išsigydęs D. Giedraitis pelnė trylika taškų, atliko tris rezultatyvius perdavimus.
Per pirmą LKL čempionato ratą žalgiriečiai suklupo tik kartą – namuose 85:87 nusileido Panevėžio „Lietkabeliui“.
Šią savaitę kauniečių laukia Eurolygos rungtynės svečiuose su Pirėjo „Olympiakos“ (12 d.) ir „Dubai“ (14 d.) ekipomis.
Lietuvos čempionai, per devinto turo mačą 86:77 palaužę „Valencia“ komandą, yra Eurolygos lyderiai (septynios pergalės, du pralaimėjimai). „Olympiakos“ (šešios pergalės, trys pralaimėjimai) – ketvirtoje vietoje, „Dubai“ (trys pergalės, šeši pralaimėjimai) – penkioliktoje.
Su „Hapoel“ – Belgrade
Europos taurės varžybų dalyvis Klaipėdos „Neptūnas“ savo aikštėje privertė kapituliuoti Utenos „Juventus“ krepšininkus – 85:72, o „Lietkabelis“ išvykoje įveikė „Gargždus“ – 89:80.
Sėkmingiausią savo mačą šį LKL sezoną sužaidė „Neptūno“ senbuvis Mindaugas Girdžiūnas: pelnė penkiolika taškų, surinko tiek pat naudingumo balų.
„Nudžiugino tai, kad labai ramiai sureagavome į atkarpą, kai uteniškiai pirmavo dvylikos taškų skirtumu (31:19 – red. past.). Nebuvo jokios suirutės, žaidėjus sutelkė sveikas sportinis pyktis“, – kalbėjo „Neptūno“ strategas Gediminas Petrauskas.
Klaipėdiečiai šiandien Belgrade, Ranko Žeravicos arenoje, susitiks su Jeruzalės „Hapoel“ ekipa. „Neptūnas“ (trys pergalės, trys pralaimėjimai) A grupėje – septintas, Izraelio atstovai (keturios pergalės, du pralaimėjimai) – antroje vietoje.
„Lietkabelis“ rytoj „Kalnapilio“ arenoje rungtyniaus su Ankaros „Turk Telekom“. Panevėžio komanda (viena pergalė, penki pralaimėjimai) B grupėje – devinta, Turkijos klubas (keturios pergalės, du pralaimėjimai) – antras.
Autsaideriai stiprėja
Vilniaus „Rytas“ be didesnio vargo 104:72 įveikė autsaiderę „Jonavos Hipocredit“ ekipą, kuriai ši nesėkmė – trečia iš eilės ir septinta šį LKL sezoną.
Jonavos klubo vadovai viliasi, kad komandą sustiprins naujokas – 28 metų 190 cm ūgio gynėjas Olinas Carteris, žaidęs NBA G lygoje, Ispanijos antro diviziono čempionate, Serbijos lygoje, o 2024–2025 m. sezoną – Kosove.
Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) čempionų lygos turnyre dalyvaujantis „Rytas“ (trys pergalės, vienas pralaimėjimas, pirma vieta A grupėje) lapkričio 18-ąją svečiuose žais su Varšuvos „Legia“ (dvi pergalės, du pralaimėjimai, antra vieta), kurią savo aikštėje nugalėjo 93:85.
Rezultatai
Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“–Kauno „Žalgiris“ 68:94 (19:21, 12:24, 25:25, 12:24). 2 389 žiūrovai. J. Ramanauskas 14 taškų, T. Perkinsas 13 / D. Giedraitis 13 taškų, A. Butkevičius 12 (2/2 tritaškių), D. Sleva (6 atkovoti kamuoliai) ir I. Brazdeikis (4 rezultatyvūs perdavimai) po 11, E. Ulanovas 10.
Vilniaus „Rytas“–„Jonava Hipocredit“ 104:72 (28:21, 36:25, 20:16, 20:10). 1 925 žiūrovai. J. Walkeris 27 taškai (6/10 tritaškių), A. Gudaitis (10 atkovotų kamuolių) ir I. Sargiūnas (3/3 tritaškių) po 15, S. Lukošius 10 )5 atkovoti kamuoliai) / D. Slavinskas 17 taškų (3/10 dvitaškių), H. Henningssonas 14, M. Repšys (4 rezultatyvūs perdavimai) ir M. Babraitis po 11.
„Gargždai“–Panevėžio „Lietkabelis“ 80:89 (19:21, 24:20, 14:25, 23:23). 1 480 žiūrovų. D. Gailius 17 taškų, N. Mineikis 16 (4/9 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai), J. Pipkinsas 15, J. Haginsas 11 / M. Flowersas 16 taškų (7 rezultatyvūs perdavimai, 4/5 tritaškių), A. Rubitas 15 (8 atkovoti kamuoliai), J. Morrisas 13, G. Maldūnas 12.
Klaipėdos „Neptūnas“–Utenos „Juventus“ 85:72 (12:15, 24:23, 29:20, 20:14). 1 837 žiūrovai. M. Girdžiūnas 15 taškų, D. Tarolis 14 (7 atkovoti kamuoliai), A. Velička (11 rezultatyvių perdavimų) ir Z. Watermanas (8 atkovoti kamuoliai) po 13 / D. Danielsas 22 taškai, Š. Beniušis 12 (7 atkovoti kamuoliai).
Turnyro lentelė
1. „Žalgiris“ 7 1
2. „Rytas“ 6 2
3. „Neptūnas“ 5 3
4. „Lietkabelis“ 5 3
5. „Šiauliai“ 4 4
6. „Nevėžis-Pask. kl.“ 3 5
7. „Juventus“ 3 5
8. „Gargždai“ 2 6
9. „Jonava Hipocredit“ 1 7
