Pirmosiose rungtynėse kurtieji krepšininkai neatsilaikė prieš nuolatinius čempionus

JAV krepšininkai nuo pirmųjų minučių dominavo – 12:1, 19:3, 23:4.
Antrajame ketvirtyje Rolando Rakučio auklėtiniai atsikratė čempionato starto jaudulio ir niekuo nenusileido varžovams. Net laimėjo kėlinį 18:15.
Antroje rungtynių pusėje čempionai vėl dominavo ir, likus 10 min., turėjo 28 taškų pranašumą – 63:35. Per likusį laiką nieko esminio neįvyko.
Lietuvos ekipai daugiausia taškų pelnė Kajai – Šimanauskas – 19, Jodkonis – 7.
Anot trenerio R. Rakučio, vaikinai nesusitvardė su jauduliu – viską pamiršo, ką ruošėsi.
„Momentais atrodė, kad žaidžia studentai prieš moksleivių komandą. Antrąjį kėlinį sužaidėme geriau. Tačiau nesėkmę lėmė tai, kad nesilaikėme žaidybinio plano – reikėjo stabdyti varžovų greitas atakas, neleisti jiems įsižaisti. Iš šių rungtynių reikia pasiimti pamokas ir ruoštis kitoms varžyboms“, – teigė strategas.
Šeštadienį (11 val. Lietuvos laiku) lietuviai susitiks su italais, sekmadienį paskutinėse B grupės rungtynėse – su Kenijos rinktine.
Birželio 9 d. vyks ketvirtfinalio kovos, po kurių paaiškės, ar lietuviai išsaugos viltis siekti medalių.
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