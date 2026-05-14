Po „Neptūno“ ir „Žalgirio“ sirgalių muštynių policija įvardijo daugiau detalių

Internete pasklidusiuose vaizdo įrašuose matoma, kaip smūgiuojasi abiejų komandų sirgaliai, o juos bando išskirti apsaugos darbuotojai.
Nuo pat sirgalių grupuočių susikūrimo pradžios „Green White Boys“ ir „Vakarų Banga“ viena kitai buvo priešiškos.
Apie šį incidentą pranešimą gavo Klaipėdos policija.
Jos duomenimis, apie 21.08 val. gautas pranešimas, kad Dubysos gatvėje esančioje „Švyturio“ arenoje po krepšinio varžybų kilo konfliktas tarp žiūrovų. Įvykio aplinkybės tikslinamos.
Surinkta medžiaga dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Duomenų apie nukentėjusius asmenis šiuo metu neturima, sulaikytų asmenų nėra. Įtariamieji – nustatinėjami.
Įvykio liudytojus, turinčius vaizdo medžiagos ar kitos tyrimui vertingos informacijos, pareigūnai prašo susisiekti +370 700 61157, el. paštu [email protected] arba per www.epolicija.lt.
Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
