Po skandalo Robertas Javtokas traukiasi iš pareigų

Klubas tvirtai pasisako prieš bet kokias diskriminacijos formas ir bet kokį nepagarbų elgesį. Klubo vertybės grindžiamos pasitikėjimu ir pagarba žaidėjoms, darbuotojams, sirgaliams ir visai bendruomenei. Diskriminacijai nėra vietos nei aikštėje, nei už jos ribų.
Vilniaus „Kibirkšties“ klubas vertina ir gerbia Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst indėlį į Lietuvos krepšinį, profesionalumą ir pasiekimus, kurie įkvepia tiek jaunąsias sportininkes, tiek visą šalies bendruomenę bei apgailestauja, kad pastarasis įvykis sukėlė abejonių bei neigiamų emocijų.
Primename, kad pirmadienį viešumoje nuskambėjo Roberto Javtoko pasisakymai laidoje „Nepatogūs klausimai“. R. Javtokas laidoje sakė, kad Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst augina vaiką su „juodu vyru“, o anksčiau esą buvo poroje su moterimi. Tokie komentarai sukėlė didelį atgarsį krepšinio bendruomenėje ir sulaukė pasmerkimo. Pats R. Javtokas viešai atsiprašė sportininkės, jos artimųjų bei Lietuvos krepšinio bendruomenės.
Naujausi komentarai