Prieš svarbų mūšį – „Žalgirio“ sirgalių eisena

„Liko vienas žingsnis iki titulo. Penktadienį turime galimybę užbaigti šį tikrai įspūdingą sezoną. Tereikia vienos pergalės ir nacionalinio čempionato trofėjus bus apgintas“, – dar prieš eiseną sakė ištikimiausi Kauno klubo sirgaliai „Green White Boys“.
Į šią eiseną susirinko gausi sirgalių minia.
Eisena prasidėjo prie Kauno simbolio – Soboro – ir tęsėsi iki Nemuno salos, „Žalgirio“ arenos, kur vyks „Žalgirio“ ir „Juventus“ akistata.
Primename, kad „Žalgirio“ krepšininkai turi progą uždaryti finalo seriją su „Juventus“ ekipa. Žalgiriečiai iki trijų pergalių vykstančioje serijoje pirmauja 2-0.
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