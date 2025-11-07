Puikiai palaikomi žalgiriečiai įveikė ir Valensijos klubą

Per pirmas 4 minutes komandos sunkiai rinko taškus: „Žalgirio“ gretose trečiuoju bandymu pasižymėjo Deividas Sirvydis, po Sylvaino Francisco perdavimo įdėjo Ąžuolas Tubelis, baudą įmetė Laurynas Birutis – 6:3. Po du taškus pelnę Arnas Butkevičius, Ignas Bradeikis ir Edgaras Ulanovas lygino rezultatą – 12:12. Pirmojo kėlinio pabaigoje po tritaškį pataikė I.Brazdeikis ir Dustinas Sleva – 18:17.
Antrojo kėlinio pradžioje tritaškių seriją pratęsė ir Maodo Lo bei E.Ulanovas – 24:19. Ą.Tubelis įmetė 1 baudą, S.Francisco praslydo po krepšiu, o Ą.Tubelis ir D.Sleva tritaškiais didino „Žalgirio“ persvarą – 33:26. S.Francisco perdavimais surado Ą.Tubelį ir tritaškį pataikiusį M.Lo, bet varžovai irgi atsakė šeštuoju savo taikliu tolimu metimu – 38:35.
M.Wrightas pradėjo trečiąjį kėlinį atsidarydamas savo sąskaitą baudų metimais, S.Francisco prasiveržė į kairę pusę, M.Wrightas dukart dėjimais drebino krepšį – 46:45. E.Ulanovas apžaidė varžovą nugarą, Ą.Tubelis sumetė 3 baudų metimus – 51:47. Nuo baudų metimo linijos neklydo D.Sleva, tritaškį iš kampo pataikė A.Butkevičius, iš vidutinio nuotolio įmetė I.Brazdeikis, o kėlinį tritaškiu su sirena uždarė M.Lo – 61:58.
I.Brazdeikis ir 4 taškus pelnęs A.Butkevičius didino „Žalgirio“ pranašumą – 67:60. M.Wrightas galingu dvitaškiu ir S.Francisco tolimu metimu išlaikė tą patį skirtumą – 72:65. M.Wrightas dvitaškiu ir S.Francisco 4 taškais laikė kauniečius priekyje – 78:73. M.Lo smeigė tritaškį po S.Francisco perdavimo, M.Wrightas įmetė baudą po savo dešimtojo atkovoto kamuolio, o S.Francisco užbaigė rungtynes 4 taškais – 86:77.
„Žalgiris“: S.Francisco 15 (7 rez. perd.), M.Lo 12, M.Wrightas 11 (10 atk. kam.), Ą.Tubelis 11 (8 atk. kam., 2 blk.), I.Brazdeikis 9, A.Butkevičius 9, D.Sleva 8, E.Ulanovas 7, D.Sirvydis 3, L.Birutis 1, M.Rubštavičius 0.
„Valencia Basket“: J.Pradilla 15 (5 atk. kam.), J.Montero 15 (2 per. kam.), K.Tayloras 14, O.Moore‘as 11 (4 rez. perd.).
Naujausi komentarai